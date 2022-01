Les ventes de Lotus décollent après l’investissement de Geely investasi

L’air neuf est produit après avoir été acquis par Groupe Geely positivement impacté par les entreprises britanniques Lotus, qui a généré des chiffres de ventes annuels pour 2021 et est le meilleur depuis une décennie.

Bien que le modèle de nouvelle génération n’ait pas encore été rendu public et que l’icône Elise, Exige et Évora production achevée, en 2021 1 710 voitures neuves ont été livrées aux clients, soit une augmentation de 24 % par rapport aux 1 378 voitures vendues en 2020. EL’Elise est la plus aboutie au monde, grâce aux versions séparées de la Sport 240 Final Edition et de la Cup 250 Final Edition.

Les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de 29 %, tandis qu’en Amérique du Nord ont augmenté de 111 %, la meilleure performance en 10 ans. Des records ont également été battus dans la région Asie-Pacifique. Les 10 principaux marchés de Lotus dans le monde sont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France.

Nouveau lotus Émir, la deuxième voiture de sport de nouvelle génération de la marque (après l’impressionnante Evija) et le dernier modèle Lotus sera équipé d’un moteur à combustion, cette voiture commencera à être livrée au public au premier trimestre 2022 de la même manière.