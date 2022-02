Les utilisateurs d’Apple sont en danger ! Assurez-vous de télécharger la mise à jour iOS 15.3.1

Apple a publié des mises à jour pour ses appareils mobiles – iOS 15.3.1 et iPadOS 15.3.1 – que tous les propriétaires de matériel Apple doivent installer immédiatement. La mise à jour a corrigé une grave faille de sécurité.

Dernière mise à jour du système iOS 15.3.1 et danPadOS 15.3.1 il semble qu’ils ne contribuent pas beaucoup. Gardez à l’esprit que plus la version est grande, du moins en termes de numérotation,SE 15.3 sortie fin janvier. Le marquage 15.3.1 n’implique rien d’important, bien qu’il soit différent.

Livré en tailles de pack environ 1 Go Réparation Apple deux choses. L’un d’eux est le dysfonctionnement de la fonction chargée de coopérer avec l’afficheur braille pour les malvoyants.

Cependant, plus important encore, l’amendement contient également « mise à jour de sécurité importante ». Il y a une grave échappatoire sous ce terme mystérieux, que le constructeur décrit sur son site internet. Cela ne doit pas être pris à la légère – le trou est dangereux pour les propriétaires de plusieurs appareils Apple, y compris tout nouvel iPhone.

Les modifications prennent effet moteur de kit Weboù une erreur est détectée qui permet de pénétrer dans l’appareil. Les cybercriminels peuvent créer un site web personnalisé de sorte qu’il s’exécute sur l’appareil de la victime code malicieuxqui permettra l’accès à l’appareil ou aux données. Apple admet que ce trou pourrait être activement utilisé par les criminelsw.

Téléphone portable en danger iPhone 6s et versions ultérieurestous les modèles d’iPad Pro, d’iPad Air 2 et ultérieurs, d’iPad 5e génération et ultérieurs, d’iPad mini 4 et ultérieurs et d’iPod touch (7e génération).

La vulnérabilité a été signalée par un explorateur anonyme et la mise à jour l’a non seulement corrigée, mais également apportée meilleure gestion de la mémoire.

Apple a également préparé mises à jour pour les autres votre appareil : pour Montre Apple mon logiciel watchOS 8.4.2 est dla Mac Logiciel Monterey 12.2.1.

