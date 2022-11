L’article décrivait l’ancien président tchèque Miloš Zeman comme « scandaleux et très controversé » qui « s’immisçait fréquemment dans la politique et influençait directement la formation des gouvernements et leurs activités ».

La coalition au pouvoir n’a pas présenté de candidat, mais a plutôt soutenu trois candidats indépendants. Dans le cas de l’ancien général à la retraite Petr Pavel, le serveur a déclaré qu’il était le Tchèque le plus haut gradé à avoir jamais servi dans l’OTAN, et que son élection n’aurait pas eu d’importance pour l’Ukraine. Cependant, il rappelle son passé contesté de l’ère communiste de la Tchécoslovaquie.

L’auteur de l’analyse voit le plus positif pour l’Ukraine dans l’élection du sénateur et ancien diplomate Pavel Fischer, qui, selon lui, s’est rendu deux fois dans le pays déchiré par la guerre après le 24 février. « Fischer semble le mieux équipé pour la présidence, mais ses chances de gagner sont faibles », a écrit le serveur à propos de l’ancien conseiller du président Václav Havel et plus tard ambassadeur en France et à Monaco.