Le président français Emmanuel Macron a rencontré mardi les parents de la défunte Lola. « Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de sa solidarité et de son soutien dans l’épreuve qu’ils traversaient et qui nous a tous bouleversés », a déclaré l’Elysée à propos de la rencontre de Macron avec les parents de la jeune fille.

Lundi, les enquêteurs ont inculpé une femme de 24 ans du meurtre d’une fille de 12 ans. Selon le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, il vivait illégalement dans le pays.

« La police ne le connaît pas. Il a moins de vingt-cinq ans. Il vient régulièrement dans notre quartier en tant qu’étudiant. Il y a environ un mois, on lui a dit de partir », a déclaré Darmanin sans plus de détails.

Cependant, des médias français, citant des sources judiciaires et policières, ont déclaré que la femme accusée du meurtre était originaire d’Algérie. En août, il aurait reçu l’ordre de quitter la France dans les trente jours, mais ne l’a pas fait.

Le tribunal l’a accusé lundi d’avoir tué un enfant, violé, torturé et caché son corps. Suspect selon la lettre Poste de Washington (TWP) a d’abord reconnu certaines allégations, mais les a ensuite niées. Outre la femme, le tribunal a également accusé lundi un homme de 43 ans de l’avoir aidée à transporter le corps.

Les parents de Lola ont contacté la police vendredi après-midi lorsque leur fille n’est pas revenue de l’école. Son corps, déguisé en haillons dans une boîte en plastique opaque, a été retrouvé peu avant minuit par un sans-abri dans le quartier où la jeune fille vivait avec sa famille. Selon les résultats de l’autopsie, la jeune fille a été étranglée.

#Lolapetite fille de 12 ans, a été égorgée et ratée dans une malle telle un objet.

Je ne peux pas imaginer douleur de ses parents…

Je suis de tout cœur avec sa famille. https://t.co/Ry3nY0DJur 16 octobre 2022 à 21h27, message archivé : 18 octobre 2022 à 18h53.

Qu’attendez-vous, a dit Le Pen au gouvernement

Des groupes d’extrême droite français ont qualifié le meurtre de la jeune fille lundi d’exemple de « l’échec de la politique française d’immigration ».

« Le suspect de cet acte barbare ne devrait plus être en France. Qu’attendez-vous ? Quand agirez-vous pour arrêter enfin cette immigration clandestine incontrôlable », a fustigé Marine Le Pen, présidente de l’Assemblée nationale. le gouvernement français sur Twitter.

« Le suspect n’est pas français mais rien n’a été fait. Nous vivons l’effondrement total du gouvernement sous nos yeux », a déclaré l’eurodéputé et membre de l’Assemblée nationale Jordan Bardella.

Un autre représentant de l’extrême droite, Éric Zemmour, qui n’a pas réussi à se présenter cette année à la présidentielle française, a ensuite écrit sur Twitter : « Le tueur de Lola n’aurait jamais dû croiser sa route ».

En réponse, le ministre de l’Intérieur Darmanin a condamné « l’indécence » des politiciens qui, a-t-il dit, ont abusé du cas de Lola pour gagner des points politiques. « Les politiciens devraient réfléchir aux conséquences de leurs propos », a-t-il déclaré mardi à RTL, estimant qu’une telle rhétorique était dangereuse.

TWP a rappelé que l’affaire s’est produite le jour du deuxième anniversaire du meurtre du professeur de français Samuel Paty, qui a été tué en banlieue parisienne par un jeune homme d’origine tchétchène parce qu’il montrait à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet.