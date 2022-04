Les traitements externes peuvent augmenter le TDAH chez les enfants – TOP ONLINE

Selon une nouvelle étude à long terme, le toilettage externe peut également avoir un impact négatif sur le comportement social des enfants. Le temps passé sur place et la qualité des soins jouent ici un rôle. Selon la première étude suisse du Centre Jacobs de l’Université de Zurich, on a observé que les enfants avaient tendance à se comporter de manière plus agressive et à présenter plus souvent des symptômes de TDAH plus ils passaient de temps dans les garderies, comme le rapporte NZZ am Sonntag. L’anxiété et la dépression ont également augmenté. Les chercheurs ont analysé le comportement social, la délinquance et la consommation de drogue d’environ 1 300 enfants et adolescents de la ville de Zurich âgés de 7 à 20 ans. Ils ont également interrogé à plusieurs reprises les parents, les enseignants et les enfants.

Selon les auteurs de l’étude, les enfants qui fréquentent les garderies et les groupes de jeu imitent parfois aussi le comportement problématique de leurs pairs. Et parfois, ils peuvent l’utiliser pour attirer l’attention du soignant. Cependant, il est important de noter que les résultats montrent une relation statistique entre les traitements externes et les problèmes de comportement. Cependant, ils ne sont pas un dérivé direct de la cause.

Cependant, la qualité des structures d’accueil n’est pas prise en compte. Les enfants inclus dans l’étude étaient gardés par d’autres il y a plus de 20 ans. Par conséquent, les résultats de la recherche ne peuvent pas être directement transférés aux garderies pour le moment.