L’un des Tchétchènes qui a rejoint la lutte contre les occupants russes était Akhmed (nom changé pour des raisons de sécurité). En même temps, il a beaucoup d’expérience dans la lutte contre la Russie. « Je me bats contre la Russie depuis 1995 (première guerre de Tchétchénie) », déclaré « En 1997, j’ai servi comme commandant de bataillon dans la Garde nationale tchétchène, dans l’armée Ichkeris. » Après la guerre, elle a essayé de commencer une nouvelle vie en Russie, mais en raison de son origine tchétchène, elle a été confrontée à une discrimination constante et a finalement déménagé en Allemagne.

Akhmed, cependant, s’était déjà déplacé il y a un an à Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, où un bataillon de volontaires tchétchènes était en cours de formation à l’époque, et lorsque la guerre est arrivée en Ukraine, il était déjà prêt à se battre. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était maintenant impliqué dans la défense de l’Ukraine contre l’agression russe, il a répondu : « Je suis venu en Ukraine parce que mon frère a combattu ici. »

« Ils nous traitent de rebelles, mais nous nous battons contre les occupants »

Après l’effondrement de l’empire soviétique, la Tchétchénie a déclaré la République tchétchène indépendante et internationalement non reconnue d’Itchkérie dans les années 1990. Mais la Russie l’a reconquise dans deux guerres sanglantes (1994-1996 et 1999-2000), qui ont tué des centaines de milliers de personnes. Selon certains analystes, le bombardement des villes tchétchènes à l’époque équivalait à un crime de guerre, mais cela n’a pas empêché le futur président russe Vladimir Poutine au tournant du millénaire de consolider son pouvoir et de lier la Russie par des liens solides aux pays occidentaux.

Cependant, il a été soudainement interrompu lorsque Poutine en février, il a déclaré une agression non provoquée contre l’Ukraine. Alors que les nations occidentales choquées décidaient à l’époque comment réagir à la nouvelle situation, de nombreux Tchétchènes n’hésitèrent pas et, comme Akhmed, rejoignirent le combat contre un ennemi qu’ils connaissaient si bien.

Ce fut le cas de I Khusejn Dzhambetov, qui a rejoint la première guerre de Tchétchénie à l’âge de 13 ans. « Ils nous appellent des rebelles, mais nous nous battons contre des orcs, des envahisseurs, des envahisseurs », il a déclaré. Dzhmabetov a ensuite combattu dans la deuxième guerre de Tchétchénie, pour laquelle en 2003 la Russie l’a ajouté à sa liste des personnes recherchées pour activités extrémistes et terroristes présumées. Il a donc dû fuir la Russie et a ensuite acquis la nationalité belge, mais après le début de la guerre, il a quitté sa famille et son commerce de viande halal et est parti en guerre en Ukraine.

Kadyrov n’est qu’un pion, son principal ennemi est Poutine

Les Tchétchènes sont également contre la guerre, affirme Anzor Mashkadov, fils de l’ancien président de la République tchétchène d’Itchkérie et l’une des figures de proue du gouvernement séparatiste tchétchène.. Depuis le début de la guerre, il s’est rendu à plusieurs reprises à Kyiv, où il a rencontré des personnalités de la politique ukrainienne et soutenu la lutte contre l’agresseur russe.

Dans le même temps, le parlement ukrainien a récemment adopté une résolution reconnaissant la Tchétchénie comme territoire temporairement occupé par la Russie et la condamnant « génocide du peuple tchétchène ». Le président Volodymyr Zelenskyi a ensuite déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU en avril que la Russie « refuser le droit à l’autodétermination et à une vie indépendante à plus d’une douzaine de personnes sur deux continents ».

De nombreux Tchétchènes combattent désormais un ennemi qui les a accompagnés pendant la majeure partie de leur vie, malgré le fait que le dirigeant tchétchène officiel Razman Kadyrov soit l’un des alliés les plus proches de Vladimir Poutine et que ses soldats soient du côté des agresseurs. Cependant, selon Zhambetov, Kadyrov n’est qu’un « pion » et « le principal ennemi du monde civilisé est Poutine ».

Dans le même temps, Dzhambetov a déclaré que bien qu’il n’ait pas vu l’Occident pendant la guerre tchétchène ou qu’il ne veuille pas voir ce qui se passait en Tchétchénie à cause des ressources fossiles de la Russie, la situation est maintenant différente. « Personne ne voulait combattre la Russie à cette époque. » dit Dzhambetov. « Mais maintenant, le monde entier soutient l’Ukraine. Et c’est parce que tout le monde sait que s’ils ne la soutiennent pas, l’ours fou russe viendra demain pour eux. Pour la France, pour la Pologne, pour la République tchèque. L’ours russe n’est pas il s’en va, il faut le chasser à coups de bâton.