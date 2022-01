Les Tchèques sont des gens secrets et poursuivent principalement leurs propres intérêts, ils le trouvent à Bruxelles

Cependant, le psychiatre Cyril Höschl soutient son pays : « Je suis plus sceptique sur la valeur informative d’un tel questionnaire que sur le caractère national tchèque », déclare List of Reports, ce qu’il pense des résultats de l’enquête.

Le premier de ces éléments d’enquête – la peine de mort – a été rejeté par la majorité de la population de l’UE. La domination de ses partisans ne se retrouve pas seulement dans dix pays, à l’exception de la Belgique et de la France post-communistes. Seulement parmi les Tchèques et les Lituaniens, moins d’un tiers des personnes interrogées rejettent la peine de mort.

« Pour des raisons historiques et politiques, nous sommes quelque peu en retard sur les sociétés occidentales ouvertes en ce qui concerne la rapidité avec laquelle nous nous ouvrons au monde et acceptons les éléments étrangers. C’est pourquoi nous sommes toujours considérés comme des isolationnistes, comme un groupe ethnique relativement homogène qui ne n’acceptez rien d’inhabituel ou de différent. , comme une orientation sexuelle différente, un handicap physique, une maladie mentale ou l’immigration. Cependant, en y regardant de plus près, vous constaterez que la xénophobie des gens se transforme soudainement en relations amicales, même au village, lorsque il y a des connaissances personnelles et une sorte d’assimilation « , a déclaré le psychiatre.