Après une longue période, le joueur de tennis tchèque ne sera pas inclus dans le cercle plus large des favoris du tournoi du Grand Chelem. Avant Roland Garros à Paris, Andrea Sestini Hlaváčková, une ancienne joueuse de tennis, était d’accord avec l’avis d’experts étrangers, selon lesquels il y a eu un changement générationnel majeur dans le tennis mondial féminin.

Des foules de joueurs de tennis tchèques en proie à des problèmes de santé et physiques commenceront l’Open de France avec beaucoup moins d’ambition qu’auparavant.

« Il est dommage que les Tchèques, en particulier Markéta Vondroušová, Bára Krejčíková et Kateřina Siniaková, qui sont très bonnes sur terre battue, aient des problèmes de santé ou ne soient pas en bonne forme physique actuellement », a déclaré Sestini Hlaváčková dans une interview avec Aktuálně.cz.

Barbora Krejčíková a dû défendre sa victoire sensationnelle de l’an dernier après une longue pause en raison d’une blessure au coude. Avant le deuxième grand chelem de la saison, il n’avait pas eu le temps de disputer un seul match sur terre battue, il était absent depuis fin février.

Markéta Vondroušová préfère quitter Paris, où elle a disputé la finale il y a trois ans, et s’est fait opérer du poignet gauche. Kateřina Siniaková n’a joué que deux matchs et pas tous. A Madrid, au deuxième tour, il a poursuivi son duel de chaîne avec Jelena Rybakinová.

Et les représentantes expérimentées Karolína Plíšková et Petra Kvitová ont plus de défaites dans les statistiques cette saison que de victoires.

« Petra et Karolína ne sont pas non plus les meilleures physiquement, de plus, elles n’ont pas de grands espoirs. Les attentes ne sont pas trop élevées », a déclaré Sestini Hlaváčková, double vainqueur de la Fed Cup qui a mis fin à sa carrière active à l’automne. année 2018.

Outre Plíšková et Kvitová, Tereza Martincová et Kateřina Siniaková ont également des soldes négatifs cette saison. Seules cinq joueuses tchèques « fragiles » Karolína Muchová ont joué cette année en seulement cinq matchs, Marie Bouzková est donc la joueuse de tennis nationale la plus fiable de l’année. Vingt et une victoires s’étaient accumulées.

Cependant, le deuxième favori du Grand Chelem de la saison est ailleurs. Le principal, très dominant en région parisienne, est Ika wiateková. L’actuelle numéro un mondiale a remporté cinq tournois d’affilée et a étendu sa séquence de victoires à 28 matchs consécutifs incroyables.

« Sa qualité est exceptionnelle. Il se prépare bien physiquement et mentalement, et ses attentes sont très élevées », a déclaré le vainqueur du double parisien en 2011 au nom de la reine de 20 ans, qui a dominé Roland Garros il y a deux ans.

Lorsque Sestini Hlaváčková a dû nommer un autre joueur qui pourrait menacer Roland Garros, les noms du numéro six mondial Ons Džabúrová de Tunisie et, de manière moins convaincante, du numéro quatre mondial, Marie Sakkari de Grèce, sont sortis de sa bouche.

Dans le top féminin ces derniers mois, il y a eu un changement fondamental dans les plus grandes favorites.

« Il est intéressant que les plus grands noms du tennis féminin ne soient soudainement plus les plus grands favoris », a déclaré cette semaine Patrick McEnroe, expert d’ESPN et ancien joueur.

Il a soulevé une nouvelle vague, outre wiateková, il a nommé l’espagnole Paula Badosa, l’estonienne Anett Kontaveitová, Sakkari, Jabrová et Krejčíková. Selon lui, ces joueuses sont éclipsées par d’anciennes championnes du Grand Chelem et d’autres habituées, comme Kvitová, Plíšková, Angelique Kerberová, Sloane Stephensová, Garbiňa Muguruzaová, Simona Halepová ou encore Viktoria Azarenková.

« Ouais, j’ai aussi envie d’un grand changement. Les filles plus âgées se moquent encore d’elles, elles essaient toujours de suivre, nous devrons regarder Karolina et Petra, mais le changement est définitivement à venir et il y a d’autres favoris », a déclaré Sestini Hlaváčková.

Selon lui, le tennis va vite. « Les joueurs voyagent avec des préparateurs physiques et des kinésithérapeutes depuis le début de leur carrière, ils sont beaucoup plus prêts pour la performance. Le tennis est plus physique, beaucoup plus fort », a-t-il déclaré.

Même dans le tennis tchèque, un changement progressif de générations a eu lieu. L’adolescent affamé a également commencé à courir vers l’avant. Linda Nosková, 17 ans, vainqueur des juniors de Paris l’an dernier, s’est qualifiée pour une semaine et disputera pour la première fois un grand chelem adulte. Linda Fruhvirtová et Nikola Bartůňková ont déjà partiellement avancé sur le circuit.

« Je peux clairement voir l’impact des générations précédentes de joueuses tchèques qui ont tellement motivé ces filles avec leur succès. Elles leur ont montré qu’il n’est pas impossible d’atteindre le sommet absolu et qu’elles méritent d’y être », a déclaré Sestini Hlaváčková.

Il a des mots d’admiration et d’éloges pour le jeune « miracle », mais en même temps met en garde contre la surcharge à un âge précoce.

« Tout le monde a une grande opportunité, la seule chose qui m’empêche de faire de grandes prédictions est leur état de santé, car ils s’entraînent très dur dès leur plus jeune âge.

« C’est super qu’ils aient eu un énorme succès, je leur souhaite bonne chance et je veux qu’ils soient pris en charge par un coach administratif qui saura l’équilibrer, et un responsable administratif qui ne lâchera pas le court de tennis d’un coup soudain. activités », a conclu Sestini Hlaváčková.