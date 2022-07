Les Tchèques évaluent le travail du président comme le pire et le niveau des soins de santé comme le meilleur, selon une enquête

Les habitants de la République tchèque de tous horizons considèrent désormais que la qualité des soins de santé est la meilleure. Au contraire, ils critiquent la représentation politique, les gens jugent les activités du président comme les pires. Cela découle d’une enquête menée par un institut STEM, qui a demandé aux répondants d’évaluer des domaines individuels de la vie des gens, comme à l’école. L’amélioration de la note de qualité des soins reflète une appréciation du travail des professionnels de santé pendant l’épidémie de coronavirus.

54% des répondants fournissent désormais un ou deux soins de santé, contre 44% lors de l’enquête de janvier 2020 avant le déclenchement de l’épidémie. Dans les autres domaines de la vie, la communauté STEM n’observe plus d’amélioration significative, uniquement en termes de conditions de vie des personnes âgées, selon les auteurs de l’enquête, le bilan actuel est légèrement meilleur qu’au début de 2020.

« Ainsi, on peut observer que par rapport au bilan des conditions de vie des jeunes familles qui s’est nettement détérioré par rapport au début de l’année 2020, le public ne perçoit pas les conditions de vie des personnes âgées comme moins bonnes qu’avant, même si la proportion était mauvaise. . est encore élevée, 45 % des citoyens en donnent quatre ou cinq », a déclaré l’auteur de l’enquête.

49% des personnes évaluent le travail des autorités municipales et municipales comme un ou deux. D’autres domaines considérés comme bons sont le souci de la sécurité des citoyens, la garantie des libertés civiles, les possibilités d’utiliser ses propres capacités, le travail des autorités locales et la résolution des problèmes au sein des autorités.

En revanche, les gens ont qualifié les activités du président de pires, 63 % des personnes interrogées lui en ont donné quatre ou cinq. Plus de la moitié des gens sont également mécontents des résultats de la privatisation, environ la moitié d’entre eux critiquent le travail parlementaire, le travail du gouvernement, les conditions de vie des jeunes familles, les activités des partis politiques, la situation politique intérieure et le travail. du premier ministre.

L’évaluation du président et du premier ministre varie

Par rapport à l’enquête initiale de 2020, la part de ceux qui évaluent la présidence comme quatre ou cinq a presque doublé. « Dans une perspective à long terme, nous pouvons dire que l’évaluation par le président Miloš Zeman du travail du président Miloš Zeman est relativement fragile et volatile, mais le déclin actuel est certainement le plus important et souligne l’affaiblissement du niveau de confiance dans le président Miloš Zeman et critique de sa performance en tant que président », a déclaré STEM. .

La cote d’emploi du parlement est relativement stable avec une légère tendance à la hausse depuis 2013. Cependant, elle s’est également considérablement détériorée au cours des deux dernières années, selon l’agence.

Dans l’évaluation des activités du gouvernement et du travail du premier ministre, près d’un an après le déclenchement de la pandémie, à savoir dans la recherche au début de l’année dernière, il y a eu une augmentation significative de la proportion de signes critiques. Les recherches actuelles montrent également une vision relativement critique du public sur le travail du Premier ministre et du gouvernement, bien que peu d’améliorations soient observées.

Par rapport à la période précédant la crise du coronavirus, le public tchèque évalue également de manière plus critique la situation politique intérieure générale, l’état de la démocratie, les perspectives d’avenir et les conditions de vie des jeunes familles. Cette année, l’enquête s’est déroulée du 28 janvier au 7 février et a réuni environ un millier de répondants âgés de plus de 18 ans.