Les Tchèques dépenseront sept milliards dans les magasins d’électronique pendant le Black Friday, comme l’année dernière

Cette année, lors de la semaine de remise du Black Friday, autour du vendredi 25 novembre, les Tchèques dépenseront environ sept milliards de couronnes sur Internet, soit le même montant que l’année dernière. 67% des utilisateurs souhaitent utiliser le Black Friday et d’autres événements à prix réduits, comme le Cyber ​​​​Monday, pour acheter au moins quelques cadeaux. C’est ce qu’a déclaré le directeur exécutif de l’Association du commerce électronique, Jan Vetyška.

Selon le comparateur de shopping Heureka.cz, la réduction réelle lors de l’événement Black Friday est d’environ 19% par an. « Dans le même temps, la différence de prix des produits entre les vendeurs individuels peut varier jusqu’à 50%, même sans campagne de remise », a déclaré Michal Buzek, analyste en chef chez Heureka. Selon lui, avec la situation économique actuelle, on peut supposer que les clients attendront l’événement de remise de cette année.

Les assortiments les plus populaires pendant le Black Friday incluent traditionnellement l’électronique, des téléviseurs, ordinateurs portables et téléphones portables aux machines à café, robots culinaires ou même aspirateurs. Parmi les marques les plus populaires lors du Black Friday figurent Pandora, Xiaomi, Sodastream, Samsung, Apple ou encore Tchibo.

Selon une enquête de la boutique en ligne Glami, environ 55 % des Tchèques envisagent d’acheter des vêtements à prix réduits. Cependant, la majorité achètera le 25 novembre uniquement en fonction des offres de rabais disponibles, plus d’un cinquième planifiera un achat, mais ne fera pas de liste de courses. Seuls 6 % des gens dresseront une liste de courses, contre 22 % l’an dernier.

Astratex, le plus grand e-shop de sous-vêtements, lance les remises du Black Friday à partir du 14 novembre. « La première étape consiste à offrir des remises allant jusqu’à 70 %, à partir du 24 novembre, les remises que nous proposons passeront à 80 %. Après cela, il y aura une promotion le Cyber ​​​​Monday », a ajouté Karol Guláš, directeur marketing d’Astratex.

De même, d’autres grands magasins en ligne se préparent à lancer à l’avance des événements de remise avant Noël. Par exemple, le plus grand détaillant d’électronique Alza.cz lance le Black Friday le mercredi 9 novembre, Mall.cz propose des réductions à partir du 21 octobre.

Les entreprises du secteur des services proposent également des réductions pour le Black Friday. Par exemple, l’opérateur de télévision Telly propose des remises spéciales pendant cette période depuis des années. Selon le responsable de la télévision, Vladimír Rusnák, au cours des trois jours d’enchères actives, le nombre de bouquets télévisés commandés a augmenté d’environ 80 %.