Les Tchèques au Portugal et en Espagne, l’Allemagne avec l’Angleterre et l’Italie, la rediffusion de la finale de la Coupe du monde France-Croatie

Représentant

Dans la deuxième semaine de juin, des matchs des 3e et 4e tours des quatre divisions de la Ligue des Nations performance 3e année (Sports 1 et Sports 2) sont au programme. En division élite A, les Tchèques se retrouveront au Portugal jeudi 9 juin et dimanche 12 juin, en représailles avec l’Espagne (les deux T Sport à 20h45).

Il y a aussi d’autres duels intéressants de la Ligue des Nations à l’affiche, comme une rediffusion de la finale du Championnat du monde Croatie-Pays-Bas 2018 (deux fois), Italien-Allemand, Allemand-Anglais, Allemand-Italien ou Anglais-Italien.

C’est aussi au programme Match de qualification pour la promotion au Championnat d’Europe 2023 Joueurs tchèques des moins de 21 ans (Brno, lundi 13 juin, CT Sport, 18h00), Championnat d’Europe de football à Košice, Slovaquie avec participation tchèque (finale le samedi 11 juin à 21h30 , Télévision tchèque, Télévision tchèque) Sport) ou des duels de tournois internationaux juniors à Toulon (Arena Sport 1 et Arena Sport 2).

Et le jeu final pff pour la participation à la Liga espagnole (NOVA Sport 3) se joue également.

MARDI 7 JUIN 2022

17h15 (coup de pied 17h30) : Slovaquie – Roumanie (amical international pour les moins de 21 ans) – Slovaquie Joj Sport.

17h45 (18h00 creuses): Finlande – Monténégro (match du 2e tour de la Division B League) – Sports 1. Record sportif 2 à 22h45.

20h30 (20h45 creuses): Allemagne – Angleterre (match du 2e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 1, ZDF Allemagne à 20h15.

20h30 (20h45 dig): Italie – Hongrie (Match du 2e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 2.

23h00 : Résumé des matchs du mardi 2e tour de la Ligue des Nations – Sports 1.

MERCREDI 8. JUIN 2022

18h25 (coup d’envoi 18h30) : Huitième match de la finale du Championnat d’Europe 2022 de football mineur en Slovaquie, à Košice – T Sport. Enregistrement à 13h50

19h30 : Moment of the week (sondage des événements footballistiques les plus intéressants de la semaine dernière) – T Sport.

19h35 : Football-extra : News avant le match 3e tour de la Ligue des Nations luso-tchèque Division A – T Sport.

20h30 (20h45 creuses): Pays de Galles – Pays-Bas (2e Division Ligue des Nations Division 2) – Sports 1.

20h30 (20h45 dig): Belgique – Pologne (match du 2e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 2, Télévision polonaise 1.

22h45 (note, creuser 20h45): Irlande – Ukraine (match du 1er tour de la Division C de la Ligue des Nations) – Sport 2.

23h00 : Résumé des matchs Ligue des Nations du mercredi 2e tour – Sports 1.

JEUDI 9 JUIN 2022

14h30 : Première demi-finale du tournoi international juniors de Toulon T – Arène sportive 1.

18h00 : Deuxième demi-finale du tournoi international junior à Toulon – Arène sportive 1.

18h25 (coup d’envoi 18h30) : Quart de finale ME 2022 de football mineur en Slovaquie, à Košice – T Sport. Enregistrement à 1h45 et vendredi à 18h.

19h30 : Moment of the week (sondage des événements footballistiques les plus intéressants de la semaine dernière) – T Sport.

20h15 (20h45 creuses): Portugal – Tchéquie (3e tour de la Division A de la Ligue des Nations à Lisbonne) – T Sport. Sport record 1 à 24h00, CT Sport record vendredi à 8h40.

20h30 (20h45 dig): Suède – Serbie (match du 3e tour de la Division B de la Ligue des Nations) – Sport 1.

20h30 (20h45 dig): Suisse – Espagne (match du 3e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 2.

23h00 : Résumé des matchs Jeudi Nations League 3e tour – Sport 1.

VENDREDI 10 JUIN 2022

10h25 : Moment de la semaine (sondage des événements football les plus intéressants de la semaine dernière) – T Sport. Rediffusion à 22h15.

17h45 (18h00) : Moldavie – Lettonie (match du 3e tour de la Division D Nations League) – Sport 1.

18h25 (coup d’envoi 18h30) : Demi-finale ME 2022 de petit football en Slovaquie, à Košice – T Sport. Enregistrement à 1h45 et vendredi à 18h.

20h30 (coup de pied 20h45) : Azerbaïdjan – Slovaquie (3e tour de la division C de la Ligue des Nations) – Sports RTVS Slovaquie. Record sportif 1 à 24h00.

20h30 (20h45 dig): Autriche – France (3e tour de la Ligue des Nations Division A) – Sports 1-, Autriche ORF 1 à 20h15.

20h30 (20h45 dig): Danemark – Croatie (match du 3e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 2.

22h00 : Football-extra : News avant le match 3e tour de la Ligue des Nations Division A Espagne-Tchèque – T Sport.

22h45 (note, fouille 20h45): Biélorussie – Kazakhstan (match du 3e tour de la Division B de la Ligue des Nations) – Sport 2.

23h00 : Résumé des matchs Vendredi Nations League 3e tour – Sport 1.

SAMEDI 11 JUIN 2022

15h00 : Ukraine – Arménie (3e tour de Ligue des Nations Division B) – Sport 2. Record sportif 1 à 23h45.

17h45 (18h00 creuses): Irlande – Ecosse (match du 3e tour de la Division B de la Ligue des Nations) – Sport 2. Record sportif 1 à 1.45.

20h15 (20h45 dig): Hongrie – Allemagne (match du 3e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – RTL Allemagne. Record Sport 2 à 22h45.

20h30 (20h45 creuses) : Pays-Bas – Pologne (match du 3e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 1, TVP Pologne 1. Record sportif 2 à 2h30.

20h30 (20h45 dig): Angleterre – Italie (match du 3e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 2.

20h55 (coup de pied de 21h00): FC Girona – CD Tenerife (dernier match d’ouverture des séries éliminatoires pour la promotion en Liga espagnole) – NOVA Sport 3.

21h05 (coup d’envoi à 21h00) : FC Charlotte – New York Red Bullls (match US MLS) – NOVA Sport 1.

21h25 (coup de pied 21h30) : Finale du ME 2022 en football mineur en Slovaquie, à Košice – T Sport.

22h35: Football-extra: Infos avant le match Ligue des Nations Espagnole-Tchèque Division A -T Sports.

23h00 : Résumé du 3e tour de la Ligue des Nations de samedi – Sports 1.

2.05 (2.00 coups de pied) : SC Nashville – San Jose Earthquakes (match MLS Maerine) – NOVA Sport 2.

DIMANCHE 12 JUIN 2022

14h30 : Match pour la 3e place du tournoi international junior à Toulon T – Arena Sport 1. Arena Sport record 2 à 20h00.

14h45 (15h00 dig): Irlande du Nord – Chypre (match du 4e tour de la Division C de la Ligue des Nations) – Sports 1. Record sportif 2 à 1.00.

17h45 (18h00 coups de pied) : Norvège – Suède (match du 4e tour de la Division B de la Ligue des Nations) – Sport 1. Record sportif 2 à 22h45.

17h45 (coup d’envoi 18h00) : Géorgie – Bulgarie (match du 4e tour de la Division C Nations League) – Sport 2.

18h00 : Finale du tournoi international juniors à Toulon – Record Arena Sport 1. Record Arena Sport 2 à 22h00.

20h15 (20h45 dig): Espagne – Tchéquie (match du 4e tour de la division A de la Ligue des Nations à Malaga) – T Sport. Sport record 1 à 24h00, CT Sport record le lundi à 8h40.

20h30 (20h45 dig): Suisse – Portugal (match du 4e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 1.

20h30 (20h45 dig): Slovénie – Serbie (match du 4e tour de la Division B de la Ligue des Nations) – Sport 2.

21h05 (coup d’envoi 21h00) : Sporting Kansas City – New England Revolution Earthquakes (match MLS américain) – NOVA Sport 1.

23h00 : Résumé dimanche 4ème tour de la Ligue des Nations – Sports 1.

LUNDI 13 JUIN 2022

15h15 (16h00 creuses): Kazakhstan – Slovaquie (match de 4e tour de la Division C de la Ligue des Nations) – Sport 1, Slovaquie RTVS Sports. Record Sport 2 à 22h45.

17h45 (18h00 dig): Azerbaïdjan – Biélorussie (match du 4e tour de la Division C de la Ligue des Nations) – Sport 2. Sport 1 à 13h45.

17h50 (18h00) : République tchèque – Andorre (match de qualification pour la Coupe d’Europe des moins de 21 ans 2023 à Brno) -T Sports. Enregistrement le mardi à 20h40.

20h30 (20h45 creuses) : France – Croatie (match du 4e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 1.

20h30 (20h45 dig): Danemark – Autriche (4e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 2, ORF 1 Autriche à 20h15.

22h45 : Résumé des matchs de lundi du 4e tour de la Ligue des Nations – Sport 1.

MARDI 14 JUIN 2022

17h45 (18h00 dig): Arménie – Ecosse (match du 4ème tour de la Division B de la Ligue des Nations) – Sport 1. Record sportif 2 à 24h00.

17h45 (18h00 creuse): Moldavie – Andorre (4ème tour de la Ligue des Nations Division D) – Sport 2.

20h30 (20h45 dig): Angleterre – Hongrie (4e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – Sport 1.

20h30 (20h45 creuses): Allemagne – Italie (4e tour de la Division A de la Ligue des Nations) – 2e ZDF Sports d’Allemagne à 20h15.

20h30 (20h45 dig): Pologne – Belgique (match du 4e tour de la Division D de la Ligue des Nations) – TVP Pologne 1. Sport Record 1 à 22h45.

23h00 : Résumé du 4e tour de la Ligue des Nations de mardi – Sport 2.

