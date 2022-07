Les spéculations sur la santé de Poutine se multiplient. Le « numéro 2 » du Kremlin pourrait être plus dangereux

Il y a eu des spéculations dans les médias occidentaux sur les éventuels problèmes de santé du président russe Vladimir Poutine. S’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions de ce fait, ses pouvoirs doivent être temporairement transférés au Premier ministre. C’est du moins ce que dit la constitution. « Cependant, il faut dire ici que les procédures judiciaires ne se jouent pas beaucoup en Russie. Et bien sûr, il y a beaucoup de place pour la créativité », explique le politologue Jan ír.

Dans ce contexte, ír de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles souligne que l’accession provisoire aux pouvoirs présidentiels n’est même pas réglementée en détail dans la constitution russe, et la question est de savoir comment cette situation sera gérée dans la pratique.

« La presse occidentale a longtemps débattu pour savoir si Poutine effectuera ou non une intervention planifiée, et qui sera chargé de diriger le pays dans un tel cas », a déclaré ír, spécialiste de l’espace post-soviétique. « Il y a des spéculations ici sur les personnes qui peuvent avoir une forte influence sur Poutine et qui sont dans les cercles les plus profonds du leadership », a-t-il ajouté.

Dans ce cas, selon lui, il ne s’agit pas du Premier ministre russe Mikhail Mishustin, qui devrait prendre le pouvoir du chef de l’Etat en vertu de la constitution, mais de Nikolai Patrushev, secrétaire général du Conseil de sécurité russe. Fédération. « Et il ne se démarque définitivement pas par son amour de l’Occident ou de l’Ukraine », commente ír.

Du point de vue des développements ultérieurs, selon les politologues, il faut également tenir compte de l’éventuelle escalade de la guerre de la part de la Fédération de Russie. « Et c’est une escalade horizontale, à savoir l’extension du conflit à d’autres pays, ou même verticalement sous la forme de l’utilisation d’armes de destruction massive, qui est vécue par le régime de Poutine », a déclaré ír. « Cela nous oblige à être vigilants et à essayer non seulement de considérer ces risques, mais surtout de les gérer au final », a-t-il ajouté.

Regardez la vidéo au début de l’article, où Shir mentionne également s’il pourrait y avoir un palais ou un coup d’État populaire en Russie, ou comment les sanctions occidentales continueront d’affecter les gens là-bas.