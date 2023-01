Les soldats du Viet Minh écrasent victorieusement les forces coloniales françaises – G.cz

Bataille de Dien Bien Phu

Le 13 mars 1954, l’artillerie Viet Minh a commencé à bombarder l’une des garnisons françaises du périmètre sous le couvert de l’obscurité, et l’armée a finalement encerclé la base française. Le lendemain, l’artillerie de Giáp a réussi à désactiver l’aérodrome et les troupes ont ensuite capturé une autre garnison de périmètre.

Au cours des deux mois suivants, les troupes du Viet Minh ont mené une guerre de tranchées comme on l’a vu notamment lors de la Première Guerre mondiale. De tranchée en tranchée, ils s’approchent progressivement et très prudemment des lignes françaises, et l’armée de l’air française doit larguer à grands frais des ravitaillements en parachute. Il a perdu 62 avions pendant la bataille, et 162 autres ont été endommagés.

Les Français ont riposté avec acharnement, mais ont reculé lors de l’offensive du Viet Minh. Le 22 avril 1954, les troupes de Giáp avaient capturé 90% de l’aérodrome, paralysant considérablement l’armée française. Les pertes humaines étaient lourdes, des deux côtés, mais un côté était clairement en train de gagner.

Lourdes pertes françaises

La bataille ne s’est terminée que le 7 mai, lorsque les derniers vestiges de la résistance française se sont effondrés et qu’un soldat vietnamien s’est dressé triomphalement au-dessus du quartier général français capturé en agitant le drapeau rouge et jaune du Viet Minh. Le résultat des 57 jours de combat fut la défaite totale et absolue de l’armée française, qui perdit plus de deux mille soldats tués au combat et près de onze mille capturés.

Seuls environ 3 300 prisonniers de guerre français sont rentrés chez eux – des milliers sont morts en captivité alors que les Français négociaient leur retrait d’Indochine lors de la conférence de Genève de 1954. Les termes du traité de paix de juillet 1954 étaient relativement clairs. Ils ont appelé à une division temporaire du Vietnam entre le Nord et le Sud, qui se terminerait par des élections nationales unifiées en 1956.

Cependant, à la fin, les élections n’ont jamais eu lieu et deux États complètement différents sont apparus sur le territoire du Vietnam – le Nord-Vietnam communiste, soutenu par l’Union soviétique et la Chine, et le Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis et certains de ses alliés. . Cependant, la situation d’indépendance ardente du Vietnam ne s’est pas arrêtée là. Les rebelles du Sud-Vietnam se sont regroupés sous le nom de Viet Cong, et avec le soutien du Nord-Vietnam et de son armée, le Viet Cong s’est engagé dans une longue guérilla pour réprimer l’influence américaine croissante.

Seconde guerre d’Indochine et Vietnam communiste

Cette activité a conduit à la soi-disant guerre du Vietnam, parfois appelée deuxième guerre d’Indochine, qui a duré des années 1950 aux années 1970. Ce n’est qu’en 1973 que les États-Unis ont retiré leurs troupes de combat de la région. Deux ans plus tard, le 30 avril 1975, le Sud-Vietnam est tombé et le Vietnam est devenu un pays communiste indépendant et unifié. La capitale d’origine, Saigon, a été rebaptisée Ho Chi Minh-Ville.

Un fait intéressant est que Dien Bien Phu est actuellement l’attraction touristique la plus visitée au Vietnam. Il y a un musée et une grande partie du champ de bataille d’origine a été préservée, y compris le bastion français, la base française et le complexe de la base Viet Minh. De plus, des vols commerciaux réguliers en provenance de Hanoï atterrissent exactement sur la même piste que celle utilisée pour atterrir des avions français – seule la zone est maintenant pavée de béton.

Ressource: Télévision tchèque, Histoire, Wikipédia