Les soins de santé tchèques marquent des points en Europe, tandis que notre santé se détériore

Selon l’indice de prospérité de la République tchèque, projet de données Česká spořitelna et portail européen d’analyse des données, la République tchèque a la cinquième meilleure disponibilité de soins de santé dans l’Union européenne. En raison de la situation financière, seulement 0,3 % de la population n’a pas les moyens de payer les soins de santé, les citoyens de seulement quatre pays de l’UE sont mieux lotis. Cependant, la population tchèque est en mauvaise santé au-dessus de la moyenne.

« Le système de santé tchèque offre aux citoyens des bilans de santé préventifs relativement étendus, qui sont entièrement couverts par l’assurance maladie publique, ce qui signifie qu’en tant que patient, vous ne payez rien. Ce n’est pas très courant, même dans les pays de l’UE. Cependant, il est probable il n’est pas suffisamment utilisé par les patients tchèques », a déclaré le directeur de la Compagnie d’assurance maladie publique, Zdeněk Kabátek.

Le système de santé tchèque ne motive pas ou ne récompense pas de manière significative les comportements qui conduisent à la prévention des maladies. Tomáš Šebek, chirurgien et fondateur de la plateforme du ministère de la Santé

Évaluation globale de l’accès aux soins de santé selon l’indice de prospérité, outre l’aspect financier, il comprend également la distance moyenne jusqu’au médecin et le temps d’attente pour un examen ou une intervention médicale.

Et en ce qui concerne la distanciation physique des médecins, la situation est bien pire dans ce pays. En raison des grandes distances, jusqu’à 5,1 % des Tchèques ne consultent pas un médecin en cas de besoin, ce qui représente le 5e pire résultat de l’UE.

Dans les petits villages, il n’y a pas de médecin du tout et les gens doivent parcourir des distances disproportionnées.

« Le VZP surveille depuis longtemps la disponibilité des soins. Nos données montrent que le problème concerne vraiment les petites villes ou les zones frontalières, les agglomérations à plus faible densité de population ou à faible pouvoir d’achat, qui peuvent sembler moins attrayantes pour les cliniciens », Zdeněk Kabátek confirmé.

Vous devrez attendre longtemps pour des contrôles partout

Cependant, le plus gros problème de disponibilité dans toute l’Union est la longue période d’attente. En République tchèque, plus de 14 % de la population ne se fait pas soigner à cause de cela, ce qui reste légèrement supérieur à la moyenne par rapport aux autres pays européens.

La position en tête du classement tchèque garantit également un nombre suffisant de lits d’hôpitaux. Il y a 658 lits d’hôpitaux pour 100 000 habitants, ce qui est le sixième ratio le plus élevé.

A titre d’illustration, dans la Suède récente, ce ratio était d’un tiers. La Tchéquie se classe au cinquième rang en termes de statistiques de mortalité infantile, qui s’élevaient à 2,3 ‰ en 2020 (soit deux décès pour mille naissances vivantes).

Les Tchèques sont obèses et mènent une vie malsaine

Si la République tchèque dispose d’un système de soins de santé supérieur à la moyenne de l’UE et accessible à tous, l’état de santé insatisfaisant de la République tchèque est d’autant plus surprenant. En termes d’espérance de vie réelle en bonne santé, la Tchéquie se situe autour de la moyenne européenne. Avant que des complications de santé plus graves ne surviennent, le Tchèque moyen vivrait 62 ans en bonne santé.

« Le nombre d’années passées en bonne santé est beaucoup plus important pour la qualité de la vie humaine que la durée absolue de la vie atteinte. Malheureusement, en République tchèque, le dernier cinquième de la vie se passe dans un inconfort constant – mental, physique et souvent en combinaison. Afficher chirurgien et fondateur de la plateforme du ministre de la Santé Tomáš Šebek.

Étonnamment peut-être, l’obésité est un problème de longue date en République tchèque. IMC (indice de masse corporelle) supérieur à 30 kg/m23 il compte plus de 19,3% de Tchèques en République tchèque, ce qui est le 18e résultat le plus élevé de l’UE.

Nous tombons profondément dans le 23e lorsque nous nous concentrons également sur le stade de pré-obésité. Plus de 58% de la population de ce pays est en surpoids, ce qui, bien sûr, est associé à un certain nombre de complications de santé telles que des maladies métaboliques, cardiaques et vasculaires, un risque plus élevé de tumeurs, des troubles psychologiques ou une surcharge du système musculo-squelettique. .

« L’augmentation de l’obésité en République tchèque imite les tendances mondiales, en particulier dans les pays développés, où l’excédent de ressources n’est pas proportionnel à l’investissement dans une alimentation saine, à la compensation du travail sédentaire par l’exercice ou à un sommeil suffisant », a expliqué Tomáš Šebek, chirurgien et fondateur de la plateforme Ministr Zdraví.

Malheureusement, la République tchèque se classe également peu attrayante en termes de consommation d’alcool et de nombre de fumeurs.