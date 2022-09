Les sœurs Fruhvirt mettent en lumière la vague émergente de talentueuses joueuses de tennis tchèques

Prague – Les représentants du tennis tchèque considèrent les sœurs Linda et Brenda Fruhvirtov comme un couple talentueux, ce qui souligne l’émergence unique de la jeune joueuse tchèque sur la scène mondiale. Alors que Brenda, 15 ans, est actuellement sur une séquence de 25 victoires consécutives lors des tournois ITF, Linda, de deux ans son aînée, a remporté dimanche son premier titre WTA à Chennai. Ils ont confirmé leur potentiel, mais ont également terminé un week-end tchèque réussi, où Kateřina Siniaková en simple et Tereza Martincová ont remporté le titre du tournoi à Portoro.

« C’est une force contre nature. Nous avons un centième du budget français, et regardez ce que nous faisons », a déclaré le président du syndicat de tennis Ivo Kaderka à TK. « Les filles sont super. Nous avons huit joueurs dans le top 100 et dans chaque catégorie de jeunes les meilleurs joueurs du monde. Ça n’a jamais été aussi bien. Quand j’ai vu le financement du sport tchèque, j’ai pensé que nous étions des magiciens. Nous avons des entraîneurs et des parents incroyables qui sont très reconnaissants et reconnaissants », a déclaré Kaderka.

Les sœurs Fruhvirt font partie d’une nouvelle vague. Linda, 17 ans, a fait ses débuts en Grand Chelem lors de la principale compétition de l’US Open en août, tout comme Sára Bejlek, d’un an sa cadette. La gagnante junior de Roland Garros l’an dernier, Linda Nosková, a également débuté à New York. La championne junior de Paris de cette année, Lucie Havlíčková, a atteint la finale du simple junior féminin à l’US Open, gagnant en double et en tête du classement WTA junior.

« C’est incroyable. On peut dire que le tennis tchèque règne en maître dans la partie féminine du monde. Est-ce qu’on parle à des gens d’autres associations, tout le monde demande comment on fait », a déclaré Jan Stočes, entraîneur-chef de l’association de tennis. En plus de la catégorie jusqu’à l’âge de dix-sept ou seize ans, il a également attiré l’attention même des jeunes joueurs. « À l’âge de quinze ans, Brenda Fruhvirtová était la meilleure du monde, Tereza Valentová régnait l’année sous elle, et après Alena Kovačková. De 13 à 19 ans, nous avions les meilleures joueuses du monde cette année-là. Cette est unique et nous donne beaucoup d’espoir que le tennis tchèque soit également au top dans les années à venir », a ajouté Stočes.

Après la victoire en Inde, Linda Fruhvirtová est entrée pour la première fois dans le top 100 du classement WTA (74e place), où elle était la plus jeune de toutes. Lors de l’US Open, elle a déclaré que sous la direction de son père Hynek, elle avait suivi la devise « pas de travail, pas de gâteau » et espérait entrer dans le tournoi d’élite avec sa sœur cadette.

Brenda a remporté son cinquième tournoi ITF consécutif et son septième de l’année grâce à sa victoire du week-end à Santa Margherita à Pula. « Derrière, il y a un mélange. Des parents mordus et très talentueux, entraînant brutalement des filles. Et aussi toutes les possibilités dont ils disposent, y compris le soutien des syndicats et des entraîneurs », a déclaré Kaderka.

Selon Stočes, les joueuses peuvent s’épanouir grâce au programme de tournois pour les jeunes, elles se préparent au centre national de tennis et bénéficient d’un soutien individuel. Le père de Fruhvirt est assisté du manager Marijn Bal, qui représente également Petra Kvitová. Linda utilise également la formation en réalité virtuelle de l’atelier du projet Czech Sense Arena.

« Le désir des filles est bien plus grand que la douleur qu’elles doivent endurer. C’est ce qui les rend uniques », a déclaré Stočes, qui a déclaré que les deux joueuses différaient en termes de gameplay. « Brenda est un peu plus créative, elle a un jeu plus varié. Linda, par contre, est une excellente bouledogue qui se bat dans toutes les situations, et son jeu est très désagréable pour ses adversaires », a ajouté l’entraîneur-chef du syndicat.

Pour la croissance future des deux joueurs, il est important qu’ils restent en bonne santé et continuent d’avoir une équipe d’entraîneurs stable. « Grâce à ce résultat, Linda participera à la compétition principale de la catégorie 250, participera à la qualification 500, et la prochaine étape consistera à remporter le résultat dans l’épreuve la plus élevée. Une bonne préparation hivernale va être importante et il veut absolument le faire. participer à l’Open d’Australie », a déclaré Stočes.

Brenda, qui est de deux ans sa cadette, continuera à se développer progressivement. « Il passera aux années 60 et 100, ce qui sera un changement pour lui. Mais ce qu’il fait, il en est capable et c’est une question de temps. Ça va pas à pas. L’essentiel est de rester sur place. » en bonne santé et ayez la bonne équipe autour de vous », a ajouté Stočes.