Les Slovènes ne défendront pas leur titre à l’Eurobasket, les Polonais les ont pris par surprise. La France pousse vraiment la promotion – ČT sport – Télévision tchèque

La Slovénie a payé le prix d’une première mi-temps ratée, perdant 39:58. Au troisième quart, une équipe entourée de la star de la NBA Luka Dončič a dominé ses adversaires 24:6, mais la Pologne n’a pas laissé son plus grand succès depuis des décennies les tromper.

Les vainqueurs du basketteur tchèque dès le premier match du groupe de base à Prague sont devenus l’une des meilleures équipes du CE pour la première fois depuis 1971 et attaqueront pour la première médaille depuis le bronze en 1967. Vingt-six points marqués par Mateusz Ponitka.

La Pologne a tenu Dončič à 14 points, et un fan de Dallas a également dû sortir à trois minutes du terme pour une cinquième faute. Les champions d’Europe en titre ont été éliminés pour la dernière fois à ce stade du tournoi en 2009, quand c’est arrivé à la Russie.

Dončič est ainsi devenu la troisième grande star de la NBA à manquer les demi-finales du championnat de cette année. Les Serbes Nikola Jokic et Janis Antetokounmpo de Grèce ont dit au revoir au tournoi mardi.

L’Italie a presque gagné

La France a déjà dû aller en prolongation avec la Turquie en huitièmes de finale samedi. Contre l’Italie, ils ont pris les devants pendant la majeure partie du match, mais ils ont finalement rattrapé leur retard.

A quatre minutes de la fin du quatrième quart-temps, à 77:75, Simone Fontechhio n’a converti aucun des lancers francs qui auraient pu rapprocher l’Italie des demi-finales, et à cinq secondes de la sirène, Thomas Heurtel a égalisé.

En prolongation, la France, tête de série, s’est imposée et a battu l’Italie au Championnat d’Europe pour la cinquième fois consécutive. Leur meilleur buteur est Heurtel avec 20 points, la star de la NBA Rudy Gobert a 19 points et 14 rebonds. Fontecchio et Marco Spissu ont marqué 21 points pour les perdants.

La première paire de demi-finales a été formée mardi par les équipes locales, l’Allemagne et l’Espagne.