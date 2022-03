Les séjours fréquents sur les réseaux sociaux affectent principalement les enfants au début de l’adolescence, selon les chercheurs

Être sur les réseaux sociaux peut souvent être le plus préjudiciable pour les jeunes adolescents ainsi que pour les adolescents dès qu’ils atteignent l’âge adulte. Dans une nouvelle étude, des chercheurs britanniques ont étudié comment le temps passé sur Facebook, Instagram ou TikTok affecte la satisfaction des enfants et des adolescents. Selon eux, il y a des moments où les réseaux sociaux sont plus risqués pour les enfants : pour les filles entre 11 et 13 ans et pour les garçons entre 14 et 15 ans, et pour les deux sexes vers 19 ans.

L’étude, publiée dans la revue Nature Communications, est basée sur les données de 84 000 répondants âgés de 10 à 80 ans. Les auteurs se sont concentrés sur les jeunes participants à l’étude âgés de 10 à 21 ans, qui ont posé des questions sur la fréquence d’utilisation du réseau et les sentiments de bonheur et de satisfaction à sept reprises entre 2011 et 2018. Ils ont constaté que plus de temps passé sur les réseaux sociaux était associé à une diminution de la durée de vie. satisfaction, en particulier pour certaines tranches d’âge.

« Nous avons émis l’hypothèse que la relation entre les médias sociaux et la satisfaction peut changer avec le temps – et nous avons trouvé que c’était vrai », a déclaré Amy Orben, psychologue à l’Université d’Oxford. « Les changements physiques associés au cerveau et à la puberté ainsi que les changements dans l’environnement social semblent nous rendre plus vulnérables, surtout à certains moments de notre vie », a-t-il ajouté.

Alors que le grand public ne doute pas que beaucoup de temps que les enfants passent sur leurs téléphones ou leurs tablettes n’est pas bon pour eux, les experts ne le confirment pas sans équivoque, écrit le New York Times. Alors que certains soutiennent que la technologie numérique peut causer des problèmes de santé mentale, d’autres pensent que l’impact négatif de la technologie est très limité.