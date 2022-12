Les satellites donnent l’heure, maintenant un numéro de téléphone portable suffit, dit un expert en enquête sur les incendies

L’incendie à grande échelle dans le parc national suisse tchèque fait l’objet d’une enquête policière comme un crime de mise en danger du public. L’imagerie satellite peut aider à la recherche.

« Le premier point de données que j’ai pu trouver dans le système était à 00h09 dans la nuit du 23 au 24 juillet. Le point est situé quelque part en bordure de la mine de Malinové », a expliqué Miroslav Havránek l’heure et le lieu de l’incendie pour Seznam Zprávy, directeur de l’Agence tchèque d’information sur l’environnement (CENIA).

C’est lui qui a publié l’image satellite de l’incendie sur son twitter.

Photo : EFFIS, Miroslav Havránek L’emplacement du feu est marqué d’un point bleu sur la carte, le feu se propage alors dans la vallée dans le sens de la flèche. Le dernier focus de la journée a été capté par satellite à 23h50. Photo : EFFIS, Miroslav Havránek Le lendemain, le feu s’est propagé plus rapidement. Photo: Miroslav Havranek Des images détaillées à une résolution de 30 cm révèlent les dommages qui en résultent. La porte Pravčická est entourée de rouge. Pour plus de contraste, les images sont affichées en fausses couleurs.

Les pompiers ont également identifié l’origine de l’incendie de la mine Malinová. « Le survol précédent était là vers dix heures et ne l’avait pas vu », explique Havránek. Le feu s’est donc déclaré entre dix heures du soir et quelques minutes après minuit.

Le début de l’incendie fait l’objet d’une enquête par une équipe régionale spéciale de criminologues sous le nom de travail de Park, qui travaille en étroite collaboration avec la police de Děčín.

Avantages du satellite pour l’investigation

« Il y a des centaines de satellites qui nous survolent, je peux dire avec exagération qu’il n’y a pas de moment où les satellites ne vous photographient pas ou ne peuvent pas vous photographier », explique Havránek.

Certains satellites sont capables de discerner des tailles jusqu’à 30 centimètres, mais de telles images ne sont pas disponibles pour les enquêtes sur les incendies. Le satellite ne l’acquiert que lorsqu’il est préprogrammé pour le faire.

Havránek détermine l’emplacement des incendies en fonction de satellites qui scrutent en permanence la surface de la Terre. Cependant, leur vision est moins précise. « Vous devez garder à l’esprit la résolution du capteur. Considérez-le comme un carré avec un bord de 375 mètres. C’est sa meilleure approximation lorsque le satellite vole directement au-dessus de cet endroit », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la résolution pouvait se détériorer jusqu’à 500 mètres et que le feu n’était visible que d’une certaine intensité.

« De mon point de vue profane, si vous avez un emplacement précis et actuel, lorsque tout le monde a un téléphone portable qui a un emplacement relativement précis, et que vous connaissez également l’heure et le lieu, vous demandez au transporteur de savoir quels numéros de téléphone ont été là. étant à cet endroit vers minuit et vous commencez à poser des questions », Havránek a décrit les procédures d’enquête possibles.

La police a refusé de fournir au rédacteur en chef des informations plus détaillées sur la localisation possible du téléphone et sur l’état d’avancement actuel de l’enquête, affirmant que cela pourrait compromettre son avancement.

Les satellites sont rarement utilisés

Selon Havránek, les données satellitaires sont rarement utilisées et l’administration de l’État est peu consciente de leur utilité.

« Nous avons payé pour les données, car faisant partie de l’Union européenne et étant un système européen, nous avons produit ces données. Et c’est à nous de décider comment utiliser la capacité et commencer à utiliser les données pour quelque chose de significatif », a-t-il déclaré à Seznam Zprávy.

Les informations sur l’origine de l’incendie proviennent du système EFFIS, qui faisait partie du programme spatial européen Copernicus. Le fonctionnement de ce système en République tchèque est géré par le CENIA.

Les satellites du système Copernicus balayent la surface de la Terre sur environ 3 000 kilomètres de large et orbitent autour de la planète en 120 minutes environ. Ils scannent un endroit quatre à six fois par jour. EFFIS publie ensuite les données publiquement toutes les 24 heures, mais pour les systèmes de secours intégrés, elles sont mises à jour toutes les 15 minutes.

À l’avenir, l’imagerie satellitaire pourrait rendre plus efficace la surveillance des incendies dans les zones protégées. Dans le passé, ils se sont également révélés être un outil précieux pour cartographier les catastrophes, les inondations ou les tornades causées par les scolytes dans le sud de la Moravie.