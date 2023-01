Les gouvernements du monde entier redynamisent les institutions du salaire minimum. La Grande-Bretagne entamera une série de hausses de quatre ans en avril, et à partir de juillet, la Russie ajoutera également un cinquième des employés les moins bien payés.

Même les entreprises basées en Californie paieront beaucoup plus aux personnes au plus bas dans les années à venir, mais la croissance du salaire minimum est également un sujet dans d’autres grands États américains. Cependant, en perspective, des pays dans des parties opposées du monde envisagent également des avantages, et le Japon prévoit également de donner un pourcentage supplémentaire aux moins payés.

Les experts estiment que des coûts de main-d’œuvre plus élevés ne feront qu’encourager l’automatisation des processus de production de base. « La théorie microéconomique sur laquelle les économistes s’accordent dit clairement que plus le salaire minimum est élevé, plus l’emploi est faible. Une augmentation radicale du salaire minimum ne fera qu’accélérer la montée en puissance des robots, ce qui a récemment accéléré le processus de destruction créative d’emplois non seulement au Royaume-Uni, mais même en Chine », a déclaré Jan Bureš, analyste chez ČSOB.

De deux à 60 mille couronnes

D’ici 2020 au plus tard, un employé au Royaume-Uni gagnera au moins 50 000 couronnes par mois au cours d’un mois de travail standard. Les entreprises britanniques ont quatre ans pour passer de la taxe la plus basse de 7,2 à neuf livres par heure travaillée, tandis que les employeurs russes doivent se préparer à un bond des salaires dès le début du second semestre de cette année. À partir du premier mois de vacances, un montant d’au moins 7 500 roubles, ce qui équivaut à 2 700 couronnes, apparaîtra sur la masse salariale. Jusqu’à présent, la masse salariale russe la plus basse a payé les employés 6 204 roubles, ce qui équivaut à un peu plus de deux mille.

Convertis même en 60 000 couronnes, les employés les moins bien payés des entreprises californiennes l’atteindront d’ici 2022 au plus tard, et leurs salaires seront divisés par deux au cours des six prochaines années. Ce n’est que l’année dernière que l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, a introduit une institution de salaire minimum.