Les saisons 3 et 4 d’Emily à Paris confirmées, annonce Netflix

La suite de la série ‘Emily à Paris’, avec la réalisation des 3e et 4e saisons, a été confirmée. L’annonce a été faite ce lundi (10) par Netflix. La nouvelle arrive moins d’un mois après la sortie de la saison 2 de l’intrigue romantique, qui a fait ses débuts dans le catalogue de la plateforme de streaming le 23 décembre, la veille de Noël.

Comédie la plus regardée au monde en 2020, Emily à Paris dépeint l’histoire d’une jeune responsable marketing américaine devenue influenceuse numérique Emily Cooper (Lily Collins), déterminée à se concentrer sur son travail de plus en plus difficile, mais elle se rend également compte qu’elle a besoin de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle.

Je viens avec de nouvelles nouvelles tout droit de France pour vous : Emily à Paris est officiellement renouvelée pour les saisons 3 et 4. pic.twitter.com/hmKfUlIHCT – netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) 10 janvier 2022

Bien mieux adapté à la ville lumière, le personnage-titre écarte les clichés absurdes de la première saison de dépeindre les Français comme attardés, paresseux et sexistes. En plus de l’histoire, le scénario continue de vous remplir les yeux ! En dehors de Paris, la saison démarre à Saint-Pétersbourg. Tropez et se termine à Versailles.

À propos de la saison 2 Emily à Paris

La saison 2 d’Emily à Paris est bercée par le dilemme d’un triangle amoureux entre Emily, son voisin Gabriel et son amie Camille. Confrontée à une impasse amoureuse, Emily est déterminée à se concentrer sur son travail – qui se complique de jour en jour. En cours de français, il rencontre un camarade expatrié qui le met à la fois en colère et curieux.

Découvrez la bande-annonce de la deuxième saison :

Succès

‘Emily in Paris’ a été un énorme succès avec sa première saison, sortie en octobre 2020. Même avec les critiques et la controverse, le public a parlé plus fort. La comédie a été la plus regardée sur Netflix l’année dernière. Plus de 58 millions de personnes ont relevé le défi gracieux et persistant d’Emily en seulement 28 jours en ligne.

La première saison d’« Emily in Paris » a également été nominée pour un Emmy, un Golden Globe et un MTV Movie & TV Awards.