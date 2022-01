Les revenus de Feedzai bondissent de 125% par rapport à 2020 – Technologie

Les revenus récurrents annuels de Feedzai ont augmenté de 125 % jusqu’à fin septembre, par rapport à la même période en 2020, a déclaré la société de technologie dans un communiqué publié ce mardi, sans en divulguer le montant.

L’entreprise portugaise, qui a atteint cette année le statut de licorne (avec une valorisation de plus d’un milliard de dollars), a justifié ses bons résultats en attirant de nouveaux clients en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie.

« Feedzai continue de croître à un rythme soutenu et nous gagnons des affaires importantes dans le secteur. Le nouveau partenariat signifie que nous allons redéfinir la façon dont les entreprises gèrent le risque au cours des prochaines années, avec un impact positif et durable pour des centaines de millions de personnes. . tous les jours », a déclaré Nuno Sebastião, co-fondateur et PDG de Feedzai.

La société technologique, qui développe des solutions pour lutter contre la fraude dans les paiements, a récemment développé son logiciel RiskOps, qui permet la gestion des risques via des solutions cloud. En août, il est devenu le plus grand réseau de renseignements financiers au monde, avec l’acquisition de Revelock.

Dans sa déclaration, Feedzai estime qu’actuellement plus de 20 % de l’argent mondial transite par ses systèmes, l’entreprise sécurisant les comptes bancaires d’une personne sur cinq.

Tech continue également de miser sur le talent, ayant recruté quatre nouveaux membres pour son administration.