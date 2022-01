Un porte-parole du gouvernement a également annoncé qu’une décision sur la vaccination obligatoire pour le personnel médical devrait être prise cette semaine ou la semaine prochaine.

Le porte-parole du gouvernement a été interrogé mardi sur les prochaines étapes de la lutte contre le coronavirus sur Polsat News. Müller a informé que lors de la réunion du conseil médical avec le gouvernement lundi, les sujets de discussion étaient, entre autres, les programmes de vaccination et l’introduction de restrictions dans le cadre de la quatrième vague de la pandémie, le cas échéant.

Müller rappelle qu’actuellement, en cas de restrictions, ces limites ne s’appliquent pas aux personnes vaccinées. – Nous garderons ce modèle à coup sûr. Si ces restrictions étaient réduites à certains endroits, les personnes vaccinées ne seraient, en principe, pas couvertes par ces limites, a-t-il déclaré.

Les restrictions ne concernent que les personnes vaccinées. Modèle français peut-être en Pologne



Lorsqu’on lui a demandé si la réunion de lundi avait discuté de la possibilité d’introduire un modèle français ou italien en Pologne, alors « Envoyer un signal clair que les stades ou les cinémas ne sont accessibles qu’aux personnes vaccinées », a répondu Müller que le sujet n’avait pas été évoqué. – Bien sûr, nous nous demandons comment augmenter le nombre de personnes vaccinées, car c’est la chose la plus importante en ce moment. Nous devons prendre en compte tous les aspects sociaux, médicaux et juridiques, a-t-il déclaré. – Il s’agit d’une décision large, mais pour le moment, je ne peux pas complètement exclure une telle variante, car nous avons appris au cours de la dernière année et demie que le coronavirus se développe de différentes manières – a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’appel du Conseil médical sur la vaccination obligatoire, incl. au médecin, Müller a répondu que une décision dans ce cas devrait être prise cette semaine ou la prochaine. Lorsqu’on lui a demandé si la vaccination s’appliquerait également au personnel des maisons de retraite ou des services sociaux, un porte-parole du gouvernement a répondu que ce n’était pas indiqué explicitement, mais a supposé que la position du Conseil médical couvrait également ce groupe.

L’interview a également été interrogée sur la décision du chancelier de l’Université de Silésie, qui a déclaré que le dortoir de l’Université de Silésie n’était disponible que pour les étudiants vaccinés. – Nous n’en avons pas discuté hier, mais je pense que c’est l’une des variantes qui sera discutée maintenant a déclaré un porte-parole du gouvernement. Comme il le souligne, la question est de savoir dans quelle mesure des entités telles que les employeurs ou les universités pourront décider de l’introduction de restrictions internes.