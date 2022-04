Les responsables de l’UE sont devenus la cible des logiciels espions israéliens

Selon des informations antérieures des médias, les autorités polonaises et hongroises l’ont transmis à des journalistes, des politiciens de l’opposition et des militants civiques.

L’été dernier, les médias français ont rapporté des allégations d’observations de journalistes et d’hommes politiques en France, avec des soupçons dirigés contre les services secrets marocains.

Reynders et d’autres auraient été au courant de la possibilité de surveiller leurs communications en novembre lorsqu’Apple a annoncé à des milliers de propriétaires d’iPhone qu’ils étaient la cible de « pirates parrainés par l’État ». Selon Politico, le vice-président subordonné de la CE, Jourová, a également reçu un avertissement, qui, avec Reynders, supervise les actions de la commission concernant l’État de droit dans les pays de l’UE. Cela a mis la paire en conflit avec les gouvernements de Varsovie et de Budapest, avec lesquels la CE était en désaccord.

Commission lors du briefing de midi d’aujourd’hui elle refuse commenter cette question plus en détail. « Avant la révélation de ce sujet, les autorités compétentes de la Commission ont porté une attention particulière aux cas potentiels d’infection (du programme) Pegasus. Des vérifications ont été et sont toujours en cours », a déclaré le porte-parole Johannes Bahrke. services » dans le domaine de la cybersécurité.

En plus de l’exécutif européen, la question d’une éventuelle attaque de Pegasus est également discutée par le Parlement européen, qui discute des rapports sur la Pologne et la Hongrie lors de la session plénière de février. Reynders a déclaré à l’époque que la Commission européenne ne pouvait pas établir de règles pour l’utilisation de la technologie de surveillance, mais que les États membres de l’UE devaient protéger les droits fondamentaux et la liberté de la presse.