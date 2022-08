Les responsables allemands ont-ils informé le Kremlin ? Secret Service Screening Espion possible : Ils travaillent sur l’énergie

La 79e édition du festival du film démarre ce soir à Venisetu. Le président ukrainien s’adresse aux invités dans la salle du Lido de Venise via un enregistrement vidéo Volodymyr Zelenskyi, qui a appelé à ce que la guerre en Ukraine soit discutée de la manière la plus claire possible. Lors de la soirée d’ouverture, les organisateurs de l’événement ont remis le Lion d’or pour l’ensemble de la carrière à l’actrice française Catherine Deneuve. Le premier film projeté au festival était White Noise du réalisateur américain Noah Baumbach.

Zelenskyy a appelé les cinéastes du monde entier à ne pas se taire sur la guerre en Ukraine et à contribuer au fait que les gens ne sont pas habitués au conflit en Ukraine et ne l’oublient pas.euh. « Il faut parler de cette guerre dans le langage le plus clair possible », a déclaré le président ukrainien. Il a ajouté que les troupes russes avaient tué 358 enfants et enlevé plusieurs milliers le 29 août. « (La guerre) est une tragédie sans la brillante musique de (Ennio) Morricone, … qui ne dure pas 120 minutes mais 189 jours », a déclaré Zelenskyy, qui a également pris la parole au début du festival de la compétition à Cannes.