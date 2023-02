Les représentants de Nexen n’ont pas trouvé d’entente avec le syndicat, la grève se poursuit

ČTK enquête actuellement sur la déclaration de la direction de l’entreprise, mais l’entreprise n’a pas répondu aux questions depuis longtemps. Certains employés de l’usine de pneus sud-coréens se sont mis en grève dans le but de conclure une convention collective, dans laquelle le syndicat demandait une augmentation des salaires des employés, par exemple.

1100 personnes travaillent dans l’entreprise. Le syndicat a déclaré que la majorité des employés soutenaient la grève, avec plus de 190 d’entre eux participant activement à ce jour. Les syndicats de l’usine ont lancé il y a un an une alerte à la grève en raison de l’attitude des propriétaires d’entreprise coréens à l’égard de la négociation collective. Ils se sont mis en grève après que l’employeur eut rejeté le contrat du médiateur, un accord de compromis entre les deux parties.

« Nous leur avons parlé des exigences qui étaient sur la table depuis une semaine. Nous leur avons présenté et ils avaient besoin de temps pour calculer, alors ils nous ont finalement dit qu’ils avaient besoin de plusieurs jours pour discuter avec le propriétaire coréen », a déclaré Ďurčo. Il avait déjà informé ČTK dans la matinée qu’il s’attendait à ce que les pertes quotidiennes de l’entreprise atteignent 15 millions de couronnes et que celles de l’entreprise, selon l’affidavit de MF Dnes, atteignent jusqu’à 20 millions de couronnes par jour. « Nous parlons d’une augmentation d’environ 30 à 50 millions de couronnes, vous pouvez donc calculer quand cela cessera d’être payé », a déclaré le président dans la matinée. Selon lui, la réunion d’aujourd’hui a été plutôt positive, car pour la première fois depuis de nombreuses années, des représentants d’usine ont rencontré le syndicat de Nexen à la même table. « Je considère que c’est un succès parce qu’ils nous ont chassés hier (lundi) », a-t-il ajouté.

Les revendications du syndicat dans le cadre de la convention collective comprenaient, entre autres, une augmentation des salaires de 8,3%, vingt pour cent supplémentaires pour les équipes de nuit et de week-end ou deux couronnes en plus du taux horaire des échangeurs, ont déclaré plus tôt les membres du syndicat. Selon eux, les salaires de la plupart des ouvriers n’ont pas augmenté depuis 2018. Selon les responsables syndicaux, le salaire de départ d’un opérateur de production est de 22 700 couronnes. L’entreprise ne mentionne pas le salaire moyen des employés. Les salariés approchés par les journalistes devant l’usine aujourd’hui ont soutenu la grève, mais n’ont pas voulu mentionner le montant du salaire. « A cause de l’inflation, mon salaire est très faible », a déclaré le travailleur Lukáš Holý, sans donner de détails.

Selon les statistiques, le salaire moyen dans la région d’Ústí au troisième trimestre de l’année dernière était d’environ 37 000 couronnes et était le sixième plus élevé parmi les régions de la République tchèque. Le salaire minimum en République tchèque est de 17 300 couronnes depuis janvier de cette année. Sur les huit niveaux de salaires garantis payés en fonction du niveau de compétence et de la responsabilité professionnelle, le plus élevé était de 34 600 couronnes. Par exemple, le salaire professionnel des travailleurs de l’usine de pneus Otrokovice Continental Barum était en moyenne de 49 000 couronnes par mois l’année dernière.

Les employés étaient déterminés à poursuivre la grève. Cependant, la direction de l’entreprise ne veut pas que les grévistes restent à l’usine, même s’il y a déjà une relève. « Nous considérons cela comme une violation de nos réglementations légales », a déclaré Ďurčo, ajoutant que si la situation continue de s’aggraver, le syndicat est prêt à intenter une action en justice. C’était le matin, l’employeur a occupé les postes de grévistes avec d’autres employés et ne voulait pas laisser les grévistes entrer dans l’usine.

Nexen Tire fabrique des pneus pour voitures et véhicules utilitaires légers. L’entreprise avec des propriétaires sud-coréens est située à Bitozevsi, Lunsk, dans la zone industrielle du Triangle. C’est le plus gros investisseur dans cette zone à la frontière de Žateck, Chomutovsk et Mosteck.