Les relations tendues entre la Turquie et la France freinent la première dame

Le président Recep Erdogan, 68 ans, a jeté un regard surprenant derrière le rideau sur les relations diplomatiques entre la France et la Turquie. Il a rencontré pour la dernière fois son homologue français Emmanuel Macron, 44 ans, la semaine dernière lors d’un sommet à Prague. Il y a une ambiance tendue entre les présidents, en revanche, leurs épouses Brigitte Macron, 69 ans, et Emine Erdogan, 67 ans, ont trouvé un langage commun et s’entendent, précise le magazine. Gala se référant au journal Sud-Ouest.

Juste après la réunion de Prague, Erdogan était censé faire des commentaires sur les relations avec la France et Macron. « Nos femmes se comprennent bien, nous non » Le président turc se fait entendre. Erdogan ne s’est pas privé de faire des remarques ironiques sur Macron lors de ses brefs commentaires à la presse. La tension entre les hommes d’État était bien connue, mais leurs épouses ont choisi d’ignorer leurs partenaires.





Supersommet à Prague : Macron avec Erdogan (6/10/2022) | Reuter



Macron et Erdogan s’entendent bien et sont souvent vus ensemble lors d’événements internationaux auxquels participe la première dame. L’équipe d’Erdogan l’a également confirmé à l’AFP. Oui, leur relation est vraiment en bons termes, ils sont amicaux, a confié une personne à la presse. Leurs interactions sont toujours pleines de sourires et de mots sincères, tandis que leurs maris, en revanche, se déchireraient avec des mots s’ils le pouvaient. Même leur conversation à Prague était mordante, qui se déroule en arrière-plan d’une discussion plus importante.