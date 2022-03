Les relations entre l’Australie et la France sont au point mort après les communications de Macron avec Morrison

Morrison a tenté de dissiper les soupçons selon lesquels il n’avait pas informé la France de l’annulation de la commande de sous-marins. Il ne l’a découvert que lorsque Morrison, avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président américain, ont annoncé conjointement la création d’un nouveau pacte de sécurité AUKUS entre les États-Unis et le Royaume-Uni, en vertu duquel l’Australie acquerrait des sous-marins nucléaires américains.

Jean-Pierre Thébault, l’ambassadeur de France en Australie, de retour à Canberry, a condamné la communication. « Il s’agit d’un nouveau creux sans précédent sur les problèmes d’exécution et de confiance », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il serait très regrettable que le gouvernement australien réponde aux demandes de la France de mesures concrètes pour améliorer les relations.

La divulgation de la communication privée, selon un expert de The Guardian, est « un comportement très inhabituel parmi les dirigeants du pays ».

Thébault mentionne que deux semaines avant l’annonce du nouveau pacte, les ministres australien et français des Affaires étrangères et de la Défense se sont rencontrés et se sont mis d’accord sur l’importance du programme de développement des sous-marins : « Seriez-vous d’accord avec un tel communiqué conjoint s’il y avait un doute ? Peut-être sur Mars, mais pas sur cette planète. . »