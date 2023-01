Les radars tchèques ont pénétré en Inde, ils gardent le ciel de Mumbai et de Delhi

Le fabricant de radars Eldis de Pardubice a réussi à s’implanter en Inde. Une équipe de trois ingénieurs de l’entreprise a installé et mis en service il y a quelques semaines un radar commun à l’aéroport international d’Amritsar, près de la frontière pakistanaise. Au total, Eldis a fourni à l’Inde des systèmes pour huit aéroports d’une valeur de centaines de millions de couronnes, mais son travail dans le pays ne s’arrête pas là. La société a signé un autre contrat avec l’Autorité aéroportuaire de l’Inde.

« Notre radar combiné RL-2000/MSSR-1 à Amritsar est le dernier appel d’offres de l’Autorité des aéroports de l’Inde, qui a été signé en 2012 et comprend des systèmes radar pour huit aéroports indiens », a déclaré à E15 le porte-parole d’Eldis Pardubice, Martin Dufek. serveur cz.

Hormis Amritsar, le constructeur tchèque couvre actuellement l’intégralité de l’espace aérien des deux plus grandes villes du pays, Delhi et Mumbai, et des systèmes domestiques permettent de contrôler le ciel, par exemple à Calcutta.

En outre, l’entreprise a également réussi à participer à des compétitions avancées. Depuis novembre dernier, sa société a signé des contrats de fourniture pour six autres aéroports et commencera bientôt l’assemblage. « Le système radar est en place et les préparatifs sont en cours pour son installation », a ajouté Dufek. Même dans ce cas, il devrait s’agir d’une entreprise de l’ordre de centaines de millions, mais il a refusé de divulguer les prix spécifiques des deux contrats.

Technologie tchèque moderne selon les commentaires locaux médias catapulte Amritsar, dans l’ouest de l’Inde, parmi les aéroports les plus avancés technologiquement du pays. Jusqu’à présent, les contrôleurs d’Amritsar avaient des options limitées, par exemple ne pouvoir guider l’avion qu’en utilisant la communication vocale.

Les radars envoyés avec une portée de plus de 100 kilomètres peuvent sécuriser de manière globale les mouvements de vol dans les zones d’intérêt pour les aéroports, tout en identifiant les aéronefs de deux manières – par le principe d’enquête et de réponse et en capturant les signaux réfléchis. « Dans le même temps, le système surveille les phénomènes météorologiques, ce qui facilite la planification des manœuvres d’atterrissage et de décollage. Toutes les données qui ont été traitées sont affichées au personnel de la tour de contrôle », a expliqué le porte-parole.