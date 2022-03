Les puissances occidentales s’engagent à « augmenter le coût » de la guerre pour la Russie

Voir également:

Le président américain Joe Biden et les dirigeants français, allemand et britannique ont renforcé leur détermination à continuer d’augmenter le coût pour la Russie de l’invasion « non provoquée et injustifiée » de l’Ukraine, a déclaré la Maison Blanche.

Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont entretenus ce lundi par appel vidéo.

Les quatre dirigeants « ont réaffirmé leur détermination à continuer d’augmenter le coût pour la Russie de l’invasion injustifiée et injustifiée de l’Ukraine », se référant à la Maison Blanche, dans un communiqué.

Biden, Macron, Scholz et Johnson ont également réaffirmé leur engagement à assurer une assistance humanitaire, économique et sécuritaire à l’Ukraine. »

Lors du troisième cycle de pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, qui s’est tenu ce lundi, aucun progrès significatif n’a été réalisé pour mettre fin à la guerre, qui en est à son 12e jour et a déplacé 1,7 million de réfugiés.