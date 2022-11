Depuis octobre, le Tribunal d’instruction des crimes graves (PNF) enquête sur un possible financement illégal des campagnes 2017 et 2022 du président Emmanuel Macron dans le cadre d’un contrat avec le cabinet de conseil McKinsey. Le procureur Jean-François Bohnert en a fait l’annonce officielle aujourd’hui après qu’une enquête a été portée à la connaissance du Parisien. L’agence AFP a souligné que le nom de Macron n’apparaît nulle part dans les déclarations officielles, car il bénéficie d’une immunité en raison de sa position. L’Elysée a indiqué dans un communiqué que l’enquête doit être « complètement indépendante ».

Les politiciens de l’opposition et certains membres de la société dans le passé, M.ils soulignent l’influence croissante des cabinets de conseil sur le cours de la politique et la montée en flèche de leur rémunération. La principale cible des critiques est la société américaine McKinsey, qui l’année dernière de son propre état services ont levé plus d’un milliard d’euros (environ 25 milliards de couronnes). Cependant, les revenus des cabinets de conseil Eurogroup ou Capgemini sont encore plus élevésécrit Le Monde.

Malgré ses hauts revenus, McKinsey était en France de 2011 à 2020 il ne paie pas d’impôts. Le bureau du procureur a ouvert une enquête préliminaire sur la société pour fraude fiscale présumée et blanchiment d’argent en mars de cette année. Le siège social de McKinsey en France a été perquisitionné par la police en mai, écrit l’AFP.

Une partie de l’enquête annoncée aujourd’hui concerne les allégations de « différences dans la comptabilité de campagne » et de « sous-estimation des éléments comptables dans la comptabilité de campagne », Le Monde rapporte. La seconde examine les accusations de « protectionnisme » et de « dissimulation de protectionnisme », à savoir le soutien aux entreprises lors d’appels d’offres.

Journalistes connectés au Monde en février 2021 a attiré l’attention sur l’implication de certains employés de McKinsey dans la campagne de Macron, où ils travaillent en tant que bénévoles. Selon des rapports d’enquête, ces personnes ont eu une influence disproportionnée sur de nombreuses décisions du parti En marche de Macron à cette époque.

Enquête PNF elle ne débouche pas toujours sur des poursuites pénales et peut durer plusieurs années. Elle peut alors être reportée ou, au contraire, soumise au tribunal, écrit Reuters.

En 2017, Macron a été élu le plus jeune président de l’histoire de France. En avril de cette année, il a défendu sa position lors des élections. Au second tour, elle a battu à deux reprises la politicienne d’extrême droite Marine Le Pen.