Les priorités du projet présidentiel incluent les réfugiés ou les crises de sécurité énergétique

Prague – Jusqu’à présent, les idées de travail des cinq principales priorités politiques de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne incluent la gestion de la crise des réfugiés et la reconstruction de l’Ukraine après la guerre, la sécurité énergétique, le renforcement des capacités de défense européennes, la stratégie résilience de l’économie européenne et la résilience des institutions démocratiques. Dans une interview, le ministre des Affaires européennes Mikuláš Bek (STAN) a déclaré à TK, selon qui le gouvernement examine la proposition aujourd’hui. Dans sa forme définitive, le cabinet veut présenter les priorités avant la présidence, qui aura lieu au second semestre de cette année.

Après le début de la guerre en Ukraine, les Tchèques ont dû revoir l’idée originale de la plus haute priorité. « Aujourd’hui, nous travaillons sur un gouvernement avec une idée de travail de cinq priorités politiques principales qui traverseront différents agendas », a déclaré Bek à TK.

Lors d’une conférence de presse à l’issue du conseil des ministres, le Premier ministre Petr Fiala (ODS) a également évoqué la sécurité énergétique et la gestion de la crise des réfugiés comme des priorités. En même temps, il aimerait voir une conférence sur la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine pendant la présidence. Cependant, cela dépend si les conditions actuelles sont remplies, à savoir qu’il y aura la paix en Ukraine.

Le défenseur place également la cybersécurité sur le thème du renforcement des capacités de défense européennes. Le ministre du Développement régional, Ivan Bartoš (Pirates), en a également discuté aujourd’hui avant la réunion du cabinet. Il considère également que la question de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est importante. Selon lui, l’Union européenne devrait coopérer avec les États-Unis à cet égard.

Quant à la résilience stratégique de l’économie européenne, a déclaré Bek, il s’agit d’un vaste sujet, qui a été considérablement influencé par les expériences de ces derniers mois avec des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou des matières premières manquantes. La présidence française actuelle a parlé d’autonomie stratégique, et les Tchèques veulent mettre l’accent sur une certaine ouverture vers des pays aux valeurs similaires, a déclaré le ministre.

Sur la question de la résilience des institutions démocratiques, les Tchèques veulent mettre l’accent sur la liberté et le pluralisme des médias ou sur les questions liées aux sanctions ou aux crimes de guerre en Ukraine, qui a été attaquée par la Russie le 24 février, lors de sa présidence du Conseil de l’Union européenne. .

Aujourd’hui, avant une réunion du gouvernement, Bek a souligné que c’est la coutume diplomatique que le pays leader représente la priorité dans sa forme définitive juste avant le début du semestre. Il ne peut être exclu que des circonstances extérieures modifient la situation et le texte reste modifié. De même, Fiala a indiqué que la priorité n’était pas annoncée à l’avance afin de ne pas interférer avec la présidence précédente, qui peut également être suivie sur le sujet.