Les principales raisons de visiter la France en 2022

Dans l’ouest de la France, l’élégante station normande de Deauville accueille franciscain, pôle culturel innovant doté d’un musée d’art moderne et contemporain, et la région Loire Atlantique a ouvert un nouveau musée d’art moderne installé dans les magnifiques anciennes écuries du Monastère Royal de Fontevraud. Avec les collections privées de Martine et Léon Cligman. Au cours des 60 dernières années, ce duo dynamique (il est artiste et il est fabricant de textile) a rassemblé 900 peintures et sculptures des XIXe et XXe siècles, ainsi que des antiquités et des objets non européens.

dans les temps modernes Bordeaux, Bassin de Lumières, un grand espace d’exposition numérique immersif installé dans 4 grands bassins d’anciennes bases sous-marines de la Seconde Guerre mondiale a rouvert en juin. L’une de ses premières, Monet, Chagall, Renoir, reste ouverte jusqu’à début janvier 2022, suivie en février de « Venise et ses maîtres », et d’une autre exposition consacrée au peintre espagnol Sorolla.

N’oubliez pas l’inauguration de la tour Franck Gehry, le joyau de la couronne de la Fondation LUMA à Arles. En parlant du célèbre architecte, à Narbonne, le Musée Narbo Via conçu par Norman Foster a ouvert ses portes en mai. Avec 760 anciens murs de pierre, le musée rassemble plus de 1 000 antiquités conçues pour donner vie à l’ancienne ville romaine de Narbo Martius (Narbonne en latin).

Enfin, l’île antillaise française de la Martinique vient d’être incluse dans « Programme Homme et Biosphère » ainsi que 20 autres nouveaux sites. L’annonce a été faite le 15 septembre 2021 par le Conseil international de coordination de l’UNESCO. Il s’agit de la deuxième reconnaissance majeure de l’UNESCO après l’inscription du voilier traditionnel Yole de Martinique en décembre 2020 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel. La Martinique est également inscrite sur la liste des sites naturels avec des nominations pour les volcans et les forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord Martinique.

Nouvelle ouverture et développement pour 2022

Cette Lentille du Louvre, La première annexe régionale du musée du Louvre à Paris, fêtera ses 10 ans avec deux grandes expositions : Rome du 6 avril au 25 juillet 2022 et Hiéroglyphes du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023. Lens, qui sera située dans le nord de la France, facilement accessible depuis Paris en seulement 1h en TGV.

Abandonné pendant des décennies, le seul château Renaissance de la région Picardie du nord de la France, Château Villers-Cotterêts, rouvrira au public en mars 2022 entièrement restauré. Construit par François 1er et achevé au milieu du XVIe siècle alors que les rois de la Renaissance française aimaient chasser dans la région. Un projet initié par le président français Emmanuel Macron, accueillera également au premier semestre 2023, Cité de la Francophonie ou French City, un centre qui disposera de halls d’exposition et d’espaces pour les entreprises nouvelles et francophones. ateliers, ainsi que des résidences d’artistes. Ce choix symbolique réussi fut fait car en 1539, François Ier signa l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui imposait l’usage du français dans les actes administratifs et judiciaires, à la place du latin. Cette association avec la langue française remonte à plusieurs siècles : François Rabelais a vécu au château, Molière y a offert Tartuffe, et Alexandre Dumas est né à Villers-Cotterêts.

Dijon, capitale de la Bourgogne, accueillera la Cité Internationale de la gastronomie et du vin le 22 avril 2022. La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin est située au point de départ de la célèbre route des vins de la région, qui s’étend de Dijon à Mâcon en passant par Beaune. Parmi les points forts de cet environnement éco-résidentiel, le centre d’éducation et de culture gastronomique et œnologique, qui comprendra l’école de cuisine Ferandi, de nouveaux magasins et restaurants, un hôtel quatre étoiles et un complexe de cinéma de 13 salles. Plus de la moitié des structures de cette nouvelle zone de 8,5 hectares seront constituées de bâtiments historiques rénovés et restaurés.

Région Champagne se débouchera correctement CJuda de Troyes, joyau de l’Aube connue depuis des siècles comme la capitale européenne du vitrail. Troyes, ville natale du rabbin et commentateur talmudique Rashi du XIe siècle, est également célèbre pour ses quartiers médiévaux et ses églises gothiques aux fenêtres impressionnantes. Et au printemps prochain, cette belle ville accueillera Vitrail Ville. Installée dans l’Hôtel-Dieu-le-Comte du XVIIIe siècle somptueusement restauré, la ville consacrera plus de 32 000 pieds carrés à l’exposition de vitraux datant du XIIe au XXIe siècle. Il mettra également en valeur la créativité naissante des artistes verriers contemporains de toute la région. Le département de l’Aube a récemment mis en place une application pratique avec des itinéraires qui dirigent les visiteurs vers les églises les plus impressionnantes avec de magnifiques vitraux.

Au mois de juin, Villa méditerranéenne, bâtiment ultra contemporain de Marseille sur le vieux port, accueille une réplique de la magnifique grotte préhistorique sous-marine dite Grotte Cosquer. Visitées par nos ancêtres il y a 33 mille ans, les grottes d’aujourd’hui sont situées dans un mini fjord entre Cassis et Marseille connu sous le nom de Calanques, plus précisément à la Triperie Calanque, près du Cap Morgiou. La réplique de la Grotte Cosquer offrira une expérience immersive et interactive de découverte de 500 peintures rupestres originales représentant des animaux marins tels que des pingouins (parlons changement climatique !), ainsi que des phoques et ce qui ressemble à des méduses et des mammifères errant dans la région. . avant de.