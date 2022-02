Les présidents Andrzej Duda et Emmanuel Macron évoquent l’énergie et les tensions entre les institutions polonaises et l’Union européenne

Le président Andrzej Duda mercredi à Paris en visite de travail, où il a rencontré le président Emmanuel Macron. Les entretiens des dirigeants ont porté sur la coopération dans le domaine économique, dans le domaine de la politique de sécurité, ainsi que sur la coopération entre les deux pays au sein de l’Union européenne et la protection des frontières de l’Union.

Étaient également présents à la délégation les chefs du Bureau de la politique internationale et du Bureau de la sécurité nationale : Jakub Kumoch et Paweł Soloch, ainsi que des représentants du côté gouvernemental : les vice-ministres des Affaires étrangères et de l’Environnement – Piotr Wawrzyk et Adam Guibourge-Czetwertyński .

Le président Macron a accueilli le président Duda dans la cour de l’Elysée mercredi vers Le 13, puis des discussions plénières sous forme de déjeuner ont eu lieu, puis – quelques minutes de conversations en face à face des deux présidents.

– Les deux présidents ont souligné que la Pologne et la France sont des partenaires stratégiques importants en matière d’énergie et a l’intention d’étendre cette collaboration de manière significative et à plusieurs niveaux. On parle aussi de comment s’y rendre, et c’est aussi rapide que possible, réduire les tensions entre les institutions polonaises et européennes dans le cadre de la prochaine présidence française. La Pologne et la France sont toutes deux intéressées par une Union européenne forte et la rupture des divisions au sein de l’Union européenne, a déclaré le PAP après la réunion de Kumoch.

A son tour, le ministre a écrit sur Twitter que « la conversation à l’Elysée est un moment important du dialogue entre le président Andrzej Duda et le président Emmanuel Macron, qui dure depuis plusieurs mois ». (BOUILLIE)

Les partenariats sur les questions énergétiques sont importants pour la France à cet égard Le français EDF est actuellement à la recherche de contrats lucratifs pour vendre plusieurs réacteurs nucléaires à la Pologne. La France a été la première à faire une offre préliminaire au gouvernement polonais, mais l’américain Westinghouse et le coréen KHNP ont également annoncé qu’ils se battraient pour le contrat. Des documents reçus par Business Insider Polska montrent que EDF propose la construction de quatre à six tranches nucléaires pour 150 à 220 milliards de PLNle premier pourrait être lancé dès 2033.