Les pompiers n’ont toujours pas maîtrisé l’incendie près de Bordeaux, il continue de se propager

Un feu de brousse près de Bordeaux, en France, qui s’est déclaré mardi après-midi, a consommé 6 800 hectares de végétation et continue de se propager. 1 100 pompiers luttent contre l’incendie, mais ils ne sont toujours pas maîtrisés et d’autres renforts se dirigent vers le sud-ouest de la France. La Première ministre Lisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se rendront également dans le département de la Gironde, ont rapporté l’AFP et BFM TV.

Le nombre de réfugiés a également augmenté de 2 000 à 10 000 personnes. L’autoroute A63 entre Bayonne et Bordeaux est restée fermée dans les deux sens car les fumées de l’incendie y réduisaient la visibilité. Les pompiers, selon leur commandant, ont fait face à des journées difficiles, ils ont qualifié l’incendie de « monstre ». La plupart d’entre eux n’avaient jamais connu un incendie d’une telle ampleur qui se propagerait si rapidement, a déclaré leur porte-parole. Dans France des températures élevées pouvant atteindre 39 degrés Celsius et des vents forts seront attendus jusqu’à au moins samedi. Le ministre Darmanin a indiqué mercredi soir que quelqu’un aurait délibérément allumé le feu. Les incendies dans le Maine-et-Loire, dans le nord de la France, ont été maîtrisés, mais des centaines d’entre eux restent sur les lieux, éteignant et gardant la zone. Le ciel assombri par la fumée qui s’échappe des incendies de forêt peut être vu dans toute la région française de la Gironde alors que les incendies de forêt massifs continuent de faire rage. Les incendies ont brûlé environ 6 200 hectares et ont maintenant traversé la région des Landes adjacente https://t.co/ahyVz6SO8N pic.twitter.com/RvZGw4LIgE – Reuters (@Reuters) 11 août 2022