Les Polonais ne donnent pas naissance à des enfants parce qu’ils boivent, dit l’ancien Premier ministre Kaczyski. Il s’attire les critiques

Si la situation continue, que les jeunes femmes jusqu’à l’âge de cinquante ans boivent autant que leurs pairs, il n’y aura pas d’enfants un jour, dit Kaczyski, âgé de soixante-dix ans. il dit que les hommes peuvent vivre vingt ans sans devenir alcooliques, tandis que les femmes ne peuvent vivre que deux ans.

Le taux de natalité en Pologne est de 1,4 bébé par femme en 2020. En République tchèque, il est de 1,7, en Allemagne de 1,5 et en France de 1,8.

Les propos du président du PIS ont suscité des critiques non seulement parmi le public, en particulier les femmes, mais aussi parmi les politiciens et les experts.

Les mots stupides de parents stupides selon lesquels les femmes polonaises ne donnent pas naissance à des enfants ne sont qu’une petite partie de la réalité. La réalité que nous avons vécue a été rapportée par l’organisation non gouvernementale qui s’est battue pour la première grève des femmes (Stvka en). Elle a appelé le public à se joindre à la manifestation qu’elle a décidé d’organiser devant Kaczyska le 28 novembre, le jour où les femmes polonaises ont remporté leur première élection il y a 104 ans.

Selon l’association, de nombreuses raisons expliquent le faible taux de natalité du pays, notamment l’interdiction de facto de l’avortement, le manque d’accès à l’éducation sexuelle et à l’insémination artificielle, la forte inflation, le manque de logements et la perte des vélos de maternité et des crèches.

Kaczyski a élevé le niveau de la rhétorique politique, a déclaré Aleksandra Gajewsk de la plate-forme du parti de centre-droit d’Obansk sur TVN24. Il a ajouté que de la part de Kaczyska, il s’agissait d’une tentative de détourner l’attention d’autres questions politiques. Est-il juste un cynique cruel, ou est-il un bâtard malade, a demandé Gajewsk.

Robert Biedro d’Opozin Levice a qualifié les actions de Kaczyska de honteuses.

L’ancien Premier ministre polonais Kaczyski, lors d’une réunion avec des électeurs à Elk, en Pologne, où il a fait une déclaration controversée, a déclaré qu’il avait travaillé comme Premier ministre pour les alcooliques dans les années 1980. Selon ses propres mots, il était le meilleur spécialiste de l’alcoolisme du pays et, en tant qu’avocat, il a réussi à sortir sa tante de l’alcoolisme, mais jamais sa femme. Je vous conseille d’y prêter attention, a ajouté le dirigeant du PiS. Cependant, elle a révélé qu’elle n’était pas une partisane précoce de la maternité, ou qu’une femme devrait mûrir dans la maternité, a conclu la politicienne.