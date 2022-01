Les politiciens italiens et européens disent au revoir au chef du PE Sassoli lors de funérailles nationales

Rome – Des politiciens européens, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, ont dit au revoir aujourd’hui au président du Parlement européen David Sassoli, décédé mardi à l’âge de 65 ans. Les funérailles d’État ont eu lieu au centre-ville de Rome dans une église de la place de la République et ont été diffusées en direct sur RAI, accompagnées de Ciao David.

Le cercueil de Sassoli est recouvert du drapeau de l’Union européenne, où il a travaillé pendant plus de dix ans en tant que membre du Parlement européen, dont il est président depuis deux ans et demi. Le cercueil a été amené à la Basilique de la Vierge Marie, anges et martyrs sur le tapis rouge, accompagnés d’une haie d’honneur. Après la cérémonie, il a de nouveau été conduit hors de l’église avec une haie d’honneur, et les personnes présentes dans et devant l’église ont fait leurs adieux à l’homme politique et ancien journaliste italien sous de longs applaudissements.

Environ 300 personnes ont assisté à un service religieux à l’église, y compris de hauts responsables de l’Union européenne et italiens. Parmi eux se trouvent le président italien Sergio Mattarella et le Premier ministre Mario Draghi avec des membres de son gouvernement et un certain nombre d’autres politiciens. Entre autres, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le Premier ministre français Jean Castex sont arrivés de l’étranger.

Sassoli, président du Parlement européen depuis juillet 2019, est décédé dans une clinique d’Aviano, en Italie, des complications causées par un déficit immunitaire sévère. Elle fréquente la clinique locale depuis longtemps depuis qu’on lui a diagnostiqué un cancer il y a quelques années.

Originaire de Florence, Sassoli a étudié les sciences politiques et a débuté sa carrière comme journaliste dans les médias locaux. Depuis 1992, il travaille pour la télévision RAI, où il anime des titres populaires. Il est entré en politique en 2009, lorsqu’il a été élu pour la première fois au Parlement européen en tant que membre du Parti démocrate (PD) de centre-gauche.