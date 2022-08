Les politiciens européens n’annulent pas les voyages à Taiwan

Les députés ont « le devoir et le droit de voyager pour promouvoir la liberté et la démocratie », a ajouté le Formosa Club, un groupe d’hommes politiques européens pro-Taiwan.

La Chine a imposé vendredi des sanctions à la Lituanie, dont la délégation du ministère des Transports s’est rendue sur l’île cette semaine. L’année dernière, la Lituanie s’est retirée du cadre de coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale, appelé format 16+1 (la République tchèque en est également membre), car sa participation n’a pas apporté les résultats économiques escomptés. Jeudi, la Lettonie et l’Estonie ont également quitté le format.