Les pirates de l’IPTV touchés sur plusieurs fronts, dont le championnat de France

Les producteurs de contenus audiovisuels ne cesseront d’essayer de faire respecter les droits de production. Les titulaires de droits et les radiodiffuseurs ne peuvent pas tous les tuer, mais ils peuvent en tuer la plupart et rendre les choses difficiles pour les autres. La consommation de vidéo sur Internet a augmenté rapidement ces dernières années, les services OTT et IPTV étant le principal moyen de profiter de séries, de films ou de programmes, entre autres. Mais tous les services IPTV ne sont pas légaux. L’action contre le piratage ne s’arrête pas et ce sont quelques-unes des choses qui se sont produites ces derniers jours.

Commandes pointant directement autour 50 emplacements associés à divers services. Il a la participation de l’agence de piratage Arcom. Si le nouveau domaine et l’adresse IP fonctionnent pour échapper au blocage, cela signifie qu’ils peuvent également le bloquer rapidement.

Nord IPTV Cae

IPTV North est apparu pour la première fois en 2019, devenant l’un des plus grands fournisseurs de pirates au Canada offrant des chaînes et du contenu à la demande. Fin 2021, il a finalement eu des ennuis car retransmission de contenu droits d’auteur.

Cette semaine, les domaines sur lesquels opère la plateforme IPTV, northiptv.com et northiptv.ca, ont été transférés à la Motion Picture Association et à la Motion Picture Association Canada. Un fait qui confirme que la plateforme a été fermée par l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), une organisation majeure contre le piratage. D’autre part, d’autres domaines qui sont tombés entre les mains d’ACE cette semaine sont iptvonline.net, bestiptvonline24.com, iptvonline24.com et iptvonline.ca.

BREIN derrière ExpatsIPTV

L’homme derrière ExpatsIPTV a été traduit en justice cette semaine, admettant avoir vendu des abonnements IPTV piratés qui donnent accès à des sports en direct, des chaînes de télévision et du contenu à la demande sous forme de films.

Le tribunal a pris la décision d’imposer amende 5 000 euros par jour (jusqu’à un maximum de 50 000) et d’interdire à cette personne d’effectuer d’autres ventes. En outre, vous avez également été chargé de fournir des informations sur les personnes susceptibles d’être impliquées dans ExpatsIPTV. Si vous ne vous conformez pas dans les 7 jours, vous recevrez une amende de 600 euros pour chaque jour de non-conformité.