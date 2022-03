Les patineurs russes et biélorusses bannis des Championnats du monde de patinage artistique | Nouvelles du Mexique

MONTPELLER, France-. Les sanctions ne s’arrêtent pas pour athlète russe à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, parce que patineur de ce pays et Biélorussie interdit de Championnat du monde de patinage artistique 2022donc ils ne pourront pas concourir.

Hébergé depuis lundi 21 mars Al semaine 27 à Montpellier, en France, l’édition CXII n’aura pas de patineurs nés en Russie, un pays qui est une force dans le sport, ou de Biélorussie.

« Planche Union internationale de patinage sur glace (PUBLIER) réaffirme sa solidarité avec toutes les personnes touchées par le conflit en Ukraine et nos pensées vont à l’ensemble de la population et de l’État ukrainiens », a écrit l’organisation.

D’autre part, pointe à partir de PUBLIER ont également noté qu’ils continueront de surveiller la situation autour de ce conflit de guerre et prendra des mesures supplémentaires si nécessaire.

Le Mondial de patinage artistique 2022 manquera de stars russes

Avec cela, le récent champion olympique de Pékin 2022 et grand favori, Anna Shcherbakova, ne sera pas présent. D’autres des principaux touchés sont Kamila Valieval’une des principales promesses du patinage russe à l’âge de 15 ans.

