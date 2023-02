Les patients cancéreux en rémission ont des problèmes avec leurs antécédents médicaux

Après un traitement contre le cancer, la plupart des jeunes décident de la manière dont les institutions financières aborderont leurs antécédents médicaux. Si la compagnie d’assurance les assurera et pour combien, la banque approuvera-t-elle une hypothèque ou un prêt pour eux. La solution est le droit à l’oubli.



Selon l’Association nationale des organisations de patients [NAPO] en République tchèque, une personne sur trois aura un cancer au cours de sa vie. Environ 700 000 personnes vivant en République tchèque ont suivi ou suivent actuellement un traitement oncologique. Et la trentaine ne fait pas exception parmi eux. Un diagnostic de tumeur maligne est un cauchemar pour tout le monde, peu importe l’âge ou le statut social. D’autre part, la médecine moderne, en particulier l’oncologie, a réussi à guérir le cancer. Chez les patients de moins de 35 ans, le traitement réussit jusqu’à 98 % des cas si la tumeur est détectée tôt.

« Ainsi, les patients sont souvent jeunes et après le traitement, ils veulent continuer à vivre une vie prospère, créer une entreprise, acheter leur propre maison », a souligné le président de l’ONAP, Robert Hejzák.

Cependant, en même temps, il a ajouté que la joie de vivre des jeunes après une thérapie oncologique réussie est souvent emportée par l’approche de certaines institutions financières, telles que les banques et les compagnies d’assurance. Selon les expériences des patients ayant suivi un traitement oncologique, certains d’entre eux reposent encore sur une documentation médicale vieille de plusieurs années.

« Lorsqu’ils demandent une assurance-vie ou un prêt hypothécaire, les gens rencontrent toujours des problèmes avec leurs antécédents médicaux », dit Robert Hejzak.

Les patients atteints de cancer sont distraits par les données de santé

Lors de l’évaluation du risque des demandeurs d’assurance, les analystes d’assurance examinent des extraits de documents médicaux. Ce que l’on peut comprendre concerne l’évaluation des risques d’assurance et la tarification des assurances. Mais le problème, selon Hejzák, est que les compagnies d’assurance en République tchèque s’appuient sur vingt ans de données pour fixer les prix des primes et décider d’assurer ou non un demandeur particulier. De plus, l’offre ne tient pas compte des méthodes de traitement modernes, de sorte que le pronostic d’un patient en oncologie a considérablement changé en sa faveur par rapport à il y a dix ans.

Dans sa demande, Robert Hejzák a fait référence aux résultats de l’enquête par questionnaire SYRI de l’Institut national l’année dernière. Selon eux, un quart des répondants ont eu des difficultés à souscrire une assurance-vie. D’autres répondants n’ont pas obtenu de prêt hypothécaire ou d’assurance voyage après leur traitement en oncologie. Et ils ont également des difficultés à négocier des prêts à la consommation et aux entreprises.

Ils surmontent souvent la situation en choisissant une autre banque ou compagnie d’assurance. Dans le cas d’un prêt, c’est quelqu’un d’autre de la famille qui le prend sur lui en raison du refus de la banque.

« À cette fin, 40 % des personnes interrogées pensent qu’il serait bien que diverses institutions – banques, assurances, employeurs, administration publique – « oublient » leurs antécédents médicaux après un certain temps. Michal Koščík, qui dirige un groupe de recherche axé sur l’efficacité du système de santé à l’Institut national SYRI, a présenté les résultats de l’enquête.

Les compagnies d’assurance n’évitent pas les patients en rémission

Même les institutions financières ne restent pas à l’écart et ne réagissent pas aux avancées médicales en oncologie et dans d’autres domaines. C’est pour ZdraveZpravy.cz Martin Švec, directeur de la compagnie d’assurance Simplea, a confirmé. Selon lui, l’approche des compagnies d’assurance commerciales en République tchèque pour assurer les clients après un traitement oncologique est rationnelle et correcte par rapport à certains autres pays. Il cite en exemple la Pologne, où aucune compagnie d’assurance n’assure un demandeur atteint d’un cancer.

« En revanche, chez nous, les clients qui ont eu un cancer et qui ne suivent plus de traitement médical par chimiothérapie ou radiothérapie, c’est-à-dire que la tumeur est « seulement » enlevée, peuvent déjà être assurés après un examen d’un an », a expliqué Martin Švec.

L’Union européenne fournira des fonds pour d’autres dépistages du cancer

Je me rends compte que les termes du contrat d’assurance détermineront également le type spécifique de cancer. Les cancers de la peau courants d’aujourd’hui, le cancer du sein chez les femmes et le cancer des testicules chez les hommes, peuvent être guéris avec des médicaments s’ils sont détectés à temps. C’est-à-dire que les compagnies d’assurance assureront les patients atteints de cette maladie qui subissent avec succès un traitement.

« Au plus tard cinq ans après avoir vécu la maladie… Ce n’est certainement pas comme avant que les patients atteints de cancer ne puissent être assurés », il a avoué.

Dans le même temps, il a déclaré que le cancer, même selon les statistiques de la compagnie d’assurance Simplea, touche de plus en plus de personnes. Et la trentaine ne fait pas exception parmi eux. Selon lui, c’est le cancer qui représente 95 % de toutes les réclamations d’assurance pour l’assurance contre les risques de maladies graves. Cela a été suivi d’une crise cardiaque et d’un accident vasculaire cérébral.

Martin Švec explique également l’augmentation du nombre de sinistres liés aux maladies oncologiques par le fait que la prévention et le diagnostic précoce de la maladie se sont améliorés ces dernières années. Nous devons également le programme de dépistage à cela, a-t-il ajouté.

La suppression des données de santé a également été discutée par les parties prenantes en République tchèque

Selon Robert Hejzák, le soi-disant droit à l’oubli. Sa consécration législative signifie que les informations sur le diagnostic seront supprimées du dossier du patient après un certain laps de temps après la guérison.

« Dans certains pays européens, le droit à l’oubli existe déjà. Et pas seulement pour le patient après traitement oncologique, mais peut-être aussi avec la mucoviscidose, l’hépatite C ou le VIH », dit Hejzak.

L’hépatite C peut être traitée dans les deux mois

La France a déjà introduit la règle en 2016. Au début, les données médicales sur les diagnostics étaient supprimées dix ans après la fin du traitement. L’année dernière, le délai a été réduit de moitié, à savoir cinq ans. Tous les pays n’ont pas choisi la même voie à cet égard. Par exemple, certains ont introduit des limites aux surtaxes que les compagnies d’assurance sont autorisées à facturer aux patients en rémission.

Cette question est également traitée par un groupe de travail du ministère de la Santé de la République tchèque, qui comprend des représentants du département, des patients et de l’Association des compagnies d’assurance tchèques. [ČAP] et l’Institut d’information et de statistiques sur la santé [ÚZIS]. Selon Robert Hejzák, on discute actuellement du mécanisme à choisir pour que les droits soient oubliés. Les options envisagées comprennent des modifications législatives ou l’autoréglementation des compagnies d’assurance. ÚZIS traite déjà des données de santé à partir de diagnostics sélectionnés qui devraient être couverts par d’éventuelles réglementations.

Véronique Tachova