Les orties ivres infectent aussi les habitations, premier cas en France

Selon les chercheurs, le virus a été transmis du propriétaire infecté au chien principalement parce qu’il dormait dans son lit. Le contact avec des pagnes infectés, ou par exemple des vêtements et autres textiles qui ont été contaminés par le contact avec des chevaux, est l’un des nombreux modes de transmission de l’infection, a déclaré un représentant du chef du département d’épidémiologie infectieuse. , Kateina Fabinov de SZ.

Les scientifiques ont ensuite confirmé la probabilité biologique de la méthode de transmission du chasseur à l’animal par séquençage du génome entier, uvd première statut.

Le réservoir potentiel du virus dans les filets anti-singes n’est pas clair. Dans le cycle de transmission en Afrique centrale et occidentale, plusieurs espèces d’écureuils, de souris gambiennes, de puces, de primates et d’humains sont utilisées. Par exemple, l’infection a été introduite en Amérique du Nord en 2003 par l’importation de chats exotiques d’Afrique de l’Ouest dans des soi-disant animaleries, où elle a provoqué l’infection de chiens qui se comportaient comme des animaux de compagnie, puis la transmission de l’infection aux enfants et aux éleveurs. Une cinquantaine de cas de telles infections sont connus. À cette époque, les États-Unis ont aidé à éliminer la contagion, a ajouté Fabinov.

Selon les experts et SZ, elle peut être transmise aux chasseurs par morsures ou morsures, par la préparation de viande d’animaux sauvages, par contact direct avec d’autres fluides corporels ou poisons, mais aussi par contact indirect, par exemple via des déchets contaminés.

La transmission de chasseur à chasseur se fait par des gouttelettes respiratoires et un contact personnel étroit est nécessaire. Les virus pénètrent dans l’organisme par les voies respiratoires ou les muqueuses par contact avec des fluides corporels ou des lésions infectieuses, et donc par blessure. Il y a aussi des égratignures mineures et des contacts avec la peau et les croûtes. Un autre mode de transmission de chasseur à chasseur est le nepm, par le biais d’objets contaminés par des larmes infectieuses, tels que des vêtements, des fesses et des mains infectées, des circonstances.

Le cas de la France montre que, de la même manière qu’un chasseur d’un chasseur, une maison peut aussi être infectée par son propriétaire. Par conséquent, il est important que les personnes infectées évitent complètement tout contact avec les mammifères gardés comme animaux de compagnie, à savoir non seulement les chiens et les cafards, mais aussi les cafards, les cobayes, les cafards et autres rongeurs, a indiqué le pays.

Il existe un risque d’introduction du virus du singe dans les populations d’animaux sauvages d’Europe continentale, qui pourrait alors devenir une zoonose endémique avec des conséquences majeures pour la population humaine, explique le Dr. Fabinov résume les préoccupations des scientifiques discutées dans le cadre de l’échange international d’informations.

Le premier cas de transmission du virus des chasseurs aux animaux de compagnie a été confirmé par une interpellation en France en août. La mère, qui est toujours dans une relation de promiscuité, a été diagnostiquée épileptique par un médecin de l’hôpital de Pak lors de l’arrestation d’Ervna. Selon la première parue le 10 août dans la revue Lancette Douze jours après avoir montré des signes de toiles d’araignées, la maladie est apparue chez leurs lévriers italiens. L’invité présentait des symptômes et a été testé positif en utilisant le même type de moustiquaire que l’un des propriétaires.

Au début, ils ont dit qu’ils laissaient leur chien dormir avec eux. Depuis que les premiers symptômes apparaissent chez eux, mais avant que les symptômes n’apparaissent chez les chiens, ils s’assurent que leur animal ne se propage pas aux invités ou à d’autres personnes.

L’apparition rapide des symptômes chez les patients puis chez leurs chiens suggère que le virus du singe a été transmis du chasseur au chien, ont écrit initialement les auteurs et ont appelé à des recherches pour stimuler la discussion sur l’opportunité d’isoler une personne à la maison d’un propriétaire. qui a une infection nette par le virus du singe.

C’est le premier cas où le virus a été transmis des animaux aux chasseurs, a déclaré l’experte de l’OMS Rosamund Lewis. Il a ajouté que la situation n’était pas surprenante et que ce type de transmission était prédit par l’OMS.

Jusqu’à présent, la recommandation concernant les singes en filet est que la maison invitée ne doit être isolée que des membres de la famille qui pourraient être infectés.

Selon les auteurs de The Lancet, il n’est pas encore clair si les chiens infectés peuvent transmettre le virus aux chasseurs. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tout animal de compagnie qui a été en contact avec une personne présentant des symptômes de tétranyques doit être isolé à la maison et à l’écart des invités et des autres personnes pendant 21 jours. Les personnes infectées ne doivent pas s’occuper des animaux de compagnie et, si possible, elles doivent fournir quelqu’un d’autre dans la maison pour s’occuper des animaux de compagnie.

Les soi-disant singes nets ont commencé à se diriger vers le sud cette année au-delà de leurs terres africaines natales. Le laboratoire VR a confirmé la première baisse fin mai.

Jusqu’à présent, 38 personnes infectées de six régions ont été confirmées en Estonie. Tous les infectés jusqu’à présent sont des hommes, selon les experts, la transmission se fait par contact étroit, par exemple sexuel, et la plupart des membres de la communauté ont des rapports sexuels avec des hommes.

Le plus populaire est à Prague. Les experts en hygiène de la ville métropolitaine ont confirmé qu’il y avait eu 30 cas de filets anti-singes dans la capitale, a annoncé lundi la station d’hygiène de la capitale dans un communiqué de presse. Deux des trois personnes nouvellement infectées ont passé du temps en prison à l’étranger, une en République tchèque et une en Macédoine. Huit autres cas de filets anti-singes ont été confirmés dans cinq autres régions, selon deux informations du National Health Service.

Selon SZ, il est possible de découvrir que la moitié des personnes ont récemment voyagé dans un pays européen. Les enfants s’amusent à la musique et à d’autres festivals. D’autres ont été infectés à esk.

Avec cette nouvelle infection, selon les hygiénistes, dans la première quinzaine d’août, des signes de la maladie apparaissent dans diverses parties du corps. Aucun d’entre eux ne nécessite d’hospitalisation, ils sont isolés à domicile.