Les oligarques russes alliés à Poutine trouvent refuge chez un partenaire improbable

Le navire de croisière Stella Maris est amarré à Nice, en France, le mardi 1er mars 2022. Le navire appartiendrait à Rashid Sardarov, un magnat russe du pétrole et du gaz qui ne fait pas partie de l’oligarchie russe sanctionnée par l’État. et ses alliés en représailles à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. (AP Photo/Colleen Barry)

Le superyacht de 460 pieds qui est arrivé la semaine dernière dans le port méditerranéen turc de Bodrum peut accueillir 36 invités sur huit ponts. Huit ponts en teck luxueux ont émergé de sa coque gris clair. Solaris – le nom de cette barge – a été lié à l’oligarque russe Roman Abramovich, dont le nom figure désormais sur les listes de sanctions de l’UE et du Royaume-Uni.

Cependant, C Comme Abramovich et d’autres oligarques russes l’ont découvert, quelqu’un veut toujours un milliardaire. Heureusement pour Abramovich, parmi ces personnes se trouve le président turc Recep Tayyip Erdogan. Abramovich, qui assiste aux pourparlers de paix en cours entre la Russie et l’Ukraine qu’Erdogan organise à Istanbul, a fait voler non pas un, mais deux superyachts dans les eaux turques. Les rapports suggèrent qu’il a emmené son jet privé de luxe en Turquie, un pays qui ne sanctionne pas les oligarques russes.

Même les paradis financiers comme les îles Caïmans appliquent des sanctions. Cependant, La semaine dernière, Erdogan a semblé mettre l’accent sur le déroulement du tapis rouge pour la Russie. « Certains groupes de capitaux », a-t-il dit, pourraient « garer leurs installations chez nous ». Un jour plus tard, son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré à CNBC que les oligarques russes sanctionnés étaient les bienvenus en Turquie en tant que touristes et investisseurs, tant que leurs transactions étaient conformes au droit international.

Malgré les nouvelles sanctions occidentales contre les oligarques russes depuis l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin, Le rapprochement de la Turquie avec les oligarques montre à quel point il sera difficile pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union européenne de punir les amis les plus riches du président russe Vladimir Poutine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’adresse aux négociateurs ukrainiens et turcs avant le début de leurs négociations en face à face à Istanbul, en Turquie, le 29 mars 2022. Murat Cetinmuhurdar/Bureau de presse présidentiel/Soumis à via REUTERS

Lorsqu’il s’agit de limiter la richesse de la Russie sanctionnée, l’Occident est confronté à de nombreux défis. Les actifs des super-riches sont souvent cachés professionnellement, la propriété légale étant enfouie dans les poupées Matryoshka des sociétés fictives au sein des sociétés fictives. Le monde de la propriété d’actifs est si opaque que l’Observatoire budgétaire de l’UE, un laboratoire de recherche basé à Paris, propose une nouvelle « Liste européenne des actifs » pour contourner les prétextes juridiques et établir le propriétaire ultime.

« Il existe de nombreuses informations sur qui possède quoi, mais elles ne sont pas systématiquement liées ou vérifiées », m’a dit Theresa Neef, chercheuse à EU Tax Watch. Le registre des actifs « collectera toutes les informations disponibles auprès de l’enregistrement de la propriété, de l’enregistrement commercial, du dépositaire central des titres » [y de otras fuentes] et connectez-les. Cela permettra de vérifier s’il y a des oligarques russes, mais aussi des cas d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent, etc.

Mais après des décennies au cours desquelles les marchés immobiliers de villes comme Londres et Miami ont été transformés par les fortunes russes, d’autres pays semblent désormais voir une opportunité dans l’oppression occidentale. Même les Russes qui ne figurent pas sur la liste noire hésitent à posséder des actifs en Occident. Vagit Alekperov, PDG de la société pétrolière et gazière russe Lukoil, par exemple, n’a pas été sanctionné. Cependant, il semble avoir déplacé des actifs de grande valeur, tels que des navires de croisière, des ports de l’Ouest. D’autres, comme Abramovich, ont été sanctionnés en Grande-Bretagne et dans l’Union européenne, mais pas aux États-Unis.

Cela a créé une zone grise pour les pays qui cherchent à retirer de l’argent russe. La Turquie n’est pas la seule. mes collègues de Poste de Washington ont rapporté qu’une poignée de navires de croisière de luxe appartenant à des milliardaires russes s’étaient dirigés vers les Maldives, une nation insulaire de l’océan Indien avec laquelle il n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis, et vers le Monténégro, un pays non membre de l’UE qui depuis des années a aux prises avec une réputation de plaque tournante du blanchiment d’argent, du crime organisé et de la corruption.

Bloomberg News rapporte qu’Abramovich – dont la fortune est estimée à près de 14 milliards de dollars – est l’un des nombreux riches Russes à la recherche d’une maison à Dubaï. POUR Comme la Turquie, les Émirats arabes unis ont résisté aux sanctions contre les oligarques au sujet de Poutine et sont de plus en plus considérés comme un refuge pour l’argent russe. Le même pisteur adolescent qui a observé Elon Musk en surveillant les mouvements de son avion privé a également suivi l’arrivée du Boeing 787-8 Dreamliner d’Abramovich à Dubaï le 4 mars.

Au moins 38 dirigeants d’entreprise ou responsables liés à Poutine possèdent plusieurs propriétés à Dubaï d’une valeur de plus de 314 millions de dollars, selon le rapport. L’heure de New York, citant des données compilées par le Center for Advanced Defence Studies, une organisation à but non lucratif. Certains de ces propriétaires font l’objet de sanctions de la part des États-Unis ou de l’Union européenne.

Le président russe Vladimir Poutine (R) parle en tant qu’entrepreneur milliardaire Roman Abramovich (L) montres lors d’une réunion avec d’éminents hommes d’affaires tout en visitant le centre d’éducation Sirius pour les enfants surdoués, le 19 juillet 2016 à Sotchi, Russie.

« Les sanctions ne sont aussi fortes que le maillon le plus faible de la chaîne », a déclaré Adam M. Smith, avocat et ancien conseiller du département du Trésor américain, lorsque L’heure de New York. « Tout centre financier qui est prêt à faire des affaires quand les autres ne peuvent pas fournir une fuite dans le remblai et saper les mesures globales. »

Sinan Ulgen, chercheur invité à Carnegie Europe, m’a dit que La Turquie a vu un afflux de près de 30 000 Russes exilés depuis l’invasion de l’Ukraine par Poutine. La plupart, dit-il, sont des professionnels : des employés de multinationales, d’organisations non gouvernementales, de groupes de réflexion et d’autres qui ont fui la répression orwellienne de Moscou contre la dissidence en Russie, où il est désormais illégal de qualifier l’invasion de « guerre ». Ce sont des personnes à la recherche d’un refuge sûr, et il est presque certain qu’Istanbul – la ville la plus visitée – recevra une injection culturelle et économique positive avec leur arrivée.

Erdogan peut également voir dans l’extrême richesse des oligarques russes un moyen de combler le trou béant de l’économie turque. , qui a subi une grave poussée d’inflation dans le cadre de ses politiques économiques peu orthodoxes. Alors que les responsables turcs ont tenté de faire comprendre qu’ils ne tolèrent pas les transferts ou les investissements qui violent le droit international, ils sont tout aussi clairs que la Turquie est une zone sans sanctions pour les Russes soucieux de la sécurité de leur richesse en Occident.

« C’est une pente très glissante », a déclaré Ulgen. Erdogan « essaie de réduire le choc économique en Turquie, et une façon d’y parvenir est de retirer l’argent russe qui n’est pas soumis à des sanctions. C’est l’argument de la Turquie. Cependant, il reste à voir si cette flexibilité sera tolérée, en particulier par les États-Unis. »

« Il existe un argument juridique selon lequel cela peut être fait », a-t-il poursuivi. « Mais c’était la mauvaise optique. Et il n’y a aucun avantage économique réel à avoir un grand bateau de croisière russe dans un port turc. »

(c) 2022, The Washington Post – Par Anthony Faiola

CONTINUER LA LECTURE:

Avec la contre-attaque ukrainienne sont venues les atrocités de l’armée russe

Zelensky a accusé la Russie de mentir aux jeunes pour les envoyer à l’invasion de l’Ukraine

6 faiblesses de l’armée russe

L’Italie confisque pour plus de 3 millions de dollars un yacht appartenant à un magnat russe