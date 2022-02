Les négociations sur l’accord nucléaire avec l’Iran atteignent un stade « critique » | Diplomatie

Les négociations à Vienne pour relancer l’accord nucléaire avec l’Iran sont à un stade « critique » et plusieurs questions « importantes » doivent encore être résolues, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian.

« Les négociations sont à un stade critique et important », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères après avoir rencontré son homologue omanais Badr al-Busaidi lors d’une visite à Téhéran, selon l’AFP.

Selon le chef de la diplomatie iranienne, on espère que « certaines questions sensibles et importantes seront résolues dans les prochains jours, avec réalisme de la part de l’Occident ».

Se déclarant « optimiste », Amir-Abdollahian a insisté sur le fait que l’Iran ne laisserait pas de « lignes rouges » dans les négociations, bien qu’il n’ait pas fourni plus de détails.







A Vienne, les discussions visaient à sauver un accord de 2015 visant à empêcher Téhéran de réussir à développer une bombe atomique, une intention que la République islamique a toujours démentie.

L’accord, conclu entre l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (États-Unis, Chine, France, Grande-Bretagne et Russie) et l’Allemagne, permet la levée des sanctions économiques internationales contre Téhéran en échange de restrictions plus strictes sur son nucléaire armes. programme.

Les États-Unis se sont retirés de l’accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, le jugeant insuffisant, et ont réimposé des sanctions qui avaient paralysé l’économie iranienne.

En réponse, Téhéran a commencé à lever de nombreuses restrictions sur son activité nucléaire.







Des négociations sont actuellement en cours entre les parties encore impliquées dans l’accord international, avec une participation indirecte des États-Unis, qui ne négocient pas face à face avec l’Iran.

Ces derniers jours, l’Union européenne, les États-Unis, l’Allemagne, la France et l’Iran ont signalé des progrès dans les négociations, Israël, l’ennemi juré de l’Iran, déclarant dimanche qu’un accord était proche.