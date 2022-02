Les négociations entre conseillers politiques au format normand sur l’Ukraine n’ont pas abouti

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que les pourparlers avaient échoué parce que la Russie avait insisté pour que Kiev entame des pourparlers directs avec les séparatistes de l’est de l’Ukraine, ce que l’Ukraine a refusé. Selon le gouvernement allemand, les négociations ont été difficiles, les diplomates devant reprendre en mars.

L’objectif du dialogue est de parvenir à une percée dans le conflit séparatiste de huit ans dans l’est de l’Ukraine dans les régions de Donetsk et Lougansk, également connues sous le nom de Donbass. Dans le même temps, l’absence de progrès dans les pourparlers de Berlin complique davantage les efforts visant à atténuer la crise ukrainienne plus large, la Russie déplaçant plus de 100 000 soldats aux frontières de l’Ukraine, suscitant des inquiétudes occidentales quant au déclenchement de la guerre.

Selon Kozak, les interprétations différentes de la Russie et de l’Ukraine de l’accord de 2015, qui visait à mettre fin aux combats entre les séparatistes pro-russes et les forces gouvernementales ukrainiennes, ne se sont désormais pas conciliées à Berlin. « Nous ne pouvions pas le gérer », a déclaré Kozak.

« La Russie insiste pour que l’Ukraine ait un dialogue direct avec la soi-disant République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhan », a déclaré Kuleba lors d’une conférence de presse aujourd’hui. « Si l’Ukraine accepte, alors la Russie cessera d’être partie au conflit et deviendra un médiateur dans ce conflit. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter cela », a-t-il ajouté.

Le négociateur ukrainien, le chef du bureau présidentiel, Andriy Jermak, a déclaré qu’aucune percée n’était en cours, mais les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations. « J’espère me revoir bientôt et poursuivre ces discussions. Tout le monde est déterminé à obtenir un résultat », a-t-il déclaré.

Michael Roth, président de la commission des affaires étrangères du Bundestag allemand, a également exprimé l’espoir de résoudre la crise jeudi. « Nous avons une vraie chance de relancer le format normand », a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes étrangers. Roth a vu le fait qu’il a réussi à convoquer une réunion des conseillers des présidents de l’Ukraine et de la Russie comme l’une des premières étapes. « J’espère et j’espère que nous passerons bientôt du niveau consultatif au niveau politique », a-t-il ajouté, ajoutant que toutes les opportunités devaient être saisies pour négocier.

La Russie a accepté de poursuivre les pourparlers, mais a appelé l’Ukraine à s’engager dans des négociations avec les séparatistes de son Est. Mais c’est une « ligne rouge » pour Kiev, qu’il refuse de franchir, a déclaré le palais présidentiel français, cité par Reuters, aujourd’hui après la rencontre.

« Les pourparlers ont été difficiles et ont clairement démontré des positions différentes et des solutions possibles », a déclaré le gouvernement allemand dans un communiqué. « Dans le même temps, il s’avère que tous les participants au N4 respectent l’accord de Minsk et continueront à lutter pour leur application cohérente », a déclaré l’Allemagne.

Le conflit dans le Donbass se poursuit, malgré une trêve théorique dans le cadre de l’accord de Minsk. Cependant, des observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont signalé de fréquentes violations du cessez-le-feu, atteignant parfois des centaines d’incidents par jour. Selon l’Ukraine, environ 15 000 personnes sont mortes dans la région depuis 2014.

Des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de l’OSCE et des deux régions séparatistes ont signé un accord en 13 points à Minsk en février 2015, également soutenu par les dirigeants français et allemand. Jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l’Ukraine d’essayer de réécrire l’accord et de ne sélectionner que les éléments les plus favorables.

L’Ukraine a déclaré qu’elle respectait l’accord; au lieu de cela, il rejette les affirmations de Moscou selon lesquelles la Russie n’a rien à voir avec le conflit et l’accuse d’avoir des troupes russes combattant aux côtés des séparatistes en Ukraine.