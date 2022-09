Les nazis commettent un génocide contre les Polonais, mais les réparations sont dépassées, écrit German

« Les crimes commis par les occupants allemands contre la population polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale correspondent à la plupart des définitions du génocide énoncées dans la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression de ce crime », lit-on dans le commentaire allemand. agenda Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le journal a ajouté que le national-socialisme considérait la Pologne comme des « esclaves sans instruction » et persécutait et tuait systématiquement l’élite polonaise. Néanmoins, selon le commentateur Reinhard Veser, Berlin devrait « rejeter fermement la demande de réparations (polonaise) ».

En plus des raisons juridiques, l’auteur y voit aussi des raisons morales. « Plusieurs générations d’Allemands qui sont nés après la guerre et qui n’ont aucune culpabilité personnelle à devoir s’enregistrer. Et c’est de la folie politique », a conclu Veser.

Tripler le budget allemand

Ce fut l’une des réactions de la presse allemande à la demande de réparations de guerre de la Pologne. Les responsables du gouvernement polonais ont présenté jeudi leur rapport sur les dommages de guerre causés par le Troisième Reich nazi, à l’occasion du 83e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale.

Rapport polonais sur les réparations

Le rapport de la commission membre du Parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, Arkadiusz Mularczyk, a mis cinq ans pour créer et quantifier les dommages causés aux infrastructures, à l’économie, aux bâtiments et aux vies humaines à un prix actuel de 6,2 billions de zlotys. En conversion, c’est 32 200 milliards de couronnes, en euros c’est 1 300 milliards.

Le quotidien FAZ montre que le montant est le triple du budget fédéral pour 2022.

Le chef du PiS, Jarosław Kaczyński, a annoncé jeudi que la Pologne demanderait désormais à l’Allemagne une somme aussi importante que des dommages de guerre. Cependant, le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète.

« L’affaire est close »

Ces dernières années, Berlin a répété qu’elle avait depuis longtemps clos le dossier. Selon lui, il a été résolu par une déclaration polonaise de 1953, dans laquelle la Pologne a refusé les réparations.

Un porte-parole du ministère fédéral des Affaires étrangères a déclaré jeudi à Berlin que la position du gouvernement allemand n’avait pas changé depuis jeudi. « L’affaire est close. La Pologne a refusé de nouvelles réparations il y a longtemps, en 1953, et a confirmé ce refus à de nombreuses reprises. C’est la base du système européen actuel. L’Allemagne porte la responsabilité politique et morale de la Seconde Guerre mondiale », a déclaré le porte-parole.

La réaction au Stuttgarter Zeitung était similaire aux commentaires du journal FAZ. Il a écrit que ce que la Wehrmacht et les SS ont fait en Pologne serait toujours une honte pour l’Allemagne, mais la terreur ne se compte pas en euros. Le journal a écrit que le débat sur les réparations était terminé depuis longtemps et que l’actuel gouvernement national-conservateur de la Pologne voulait mobiliser son électorat sur le sujet.

« Qui aide de tels calculs ? Ils ne font qu’augmenter les espoirs illusoires, pèsent sur les relations de deux pays de l’UE, qui dépendent d’une bonne compréhension mutuelle, et poussent un autre coin dans l’UE. Une seule personne peut être satisfaite d’un tel conflit potentiel. C’est Le belliciste de Poutine », écrit le journal.

Photo : auteur inconnu/domaine public/Wikimedia Commons Le centre détruit de Varsovie dans une image d’après-guerre.

Le tabloïd Bild a répondu plus sèchement dans ses commentaires. Après le chancelier Olaf Scholz du SPD, il souhaite qu’il persiste dans sa désapprobation, dont il a parlé à Varsovie en décembre dernier.

Scholz a déclaré à l’époque qu' »il n’y a aucune base légale pour demander des réparations, d’autant plus que la Pologne a abandonné ses demandes à trois reprises : en 1953 dans le traité de Londres sur l’arrangement de la dette extérieure allemande, en 1970 dans le traité polono-allemand, et en 1990 dans l’accord d’arrangement final concernant l’Allemagne ».

Cependant, le gouvernement de Varsovie a affirmé que la déclaration du gouvernement polonais de 1953 contre les réparations était inconstitutionnelle et n’avait été faite que sous la pression de l’Union soviétique.

Scholz a également mentionné l’année dernière que depuis son adhésion à l’UE, la Pologne a reçu un financement substantiel des fonds de l’UE.

« Le fait est que la plupart des Polonais ne nous voient plus comme des Allemands, comme des criminels, mais comme des voisins, comme des partenaires. Cependant, le chef du PiS, Jarosław Kaczyński, a délibérément incité le sentiment anti-allemand pour que son parti remporte les élections de 2023. Il a menacé les l’amitié entre Varsovie et Berlin, incitant à la haine et à la vengeance. » écrivez Image.

Texte dans le journal Die Welt démonter et d’autres arguments contre les réparations. On dit qu’ils n’ont historiquement jamais « apporté quoi que ce soit de bon » et qu’ils n’ont fait qu’entretenir de nouvelles haines. Par exemple, cet article cite des réparations après la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et après la Première Guerre mondiale.

Cela serait également compliqué par l’évolution de l’histoire de la frontière, alors que l’Allemagne avançait le territoire vers l’est après la guerre et que la Pologne « se déplaçait » considérablement vers l’ouest par rapport à ses frontières d’avant-guerre.