Les nageurs d’hiver de Te ont même remporté des médailles aux championnats du monde

Alors que l’an dernier, lors de compétitions en Pologne, il a pêché deux médailles d’argent et une médaille de bronze dans la froide rivière Odra, cette année, il nage beaucoup mieux. Aux Championnats du monde à Samons, en France, la chanteuse du lac de montagne Lac aux Dames a remporté sept médailles dans sa catégorie la semaine dernière, dont cinq d’argent et deux de bronze. A cela, il ajouta deux quartiers de la ville. ampiont pitom est diplômé d’une entreprise qu’il a créée juste avant son départ pour la France.

Je suis satisfait. Quand j’ai appris l’an dernier en Pologne que cinq championnats auraient lieu en France, j’ai imaginé un lac bleu dans les montagnes, entouré d’un mètre de neige. Cependant, la neige est assez légère, et comme une grande partie a fondu, au bout d’un moment, il ne reste plus rien, a déclaré le séducteur de 19 ans du Polar Bear Club de Tebes.

Et pour ce rêve, mon imagination est tout à fait comblée. Nous avons nagé dans un beau lac, où il y a un pont avec neuf cours d’eau. Il y a de beaux paysages tout autour de nous. Et surtout la montagne ! il pleure.

Elle a fait le 50 m dos, le 50 m haies, le 50 m crawl, le 100 m crawl et le 100 m saut à la perche sur piste. Il a remporté le bronze au 100 m brasse et au 100 m brasse. La compétition est énorme. Ils ont pris la maison principale du teaser. Au total, 464 nageurs de 11 pays ont pris part au championnat.

Matin dans l’eau glacée

J’ai eu un rhume pendant mon séjour en France. Pareil que l’an dernier aux Championnats du Monde en Pologne. C’est pourquoi je craignais que le résultat ne soit pas à cent pour cent, mais cela a bien fonctionné à la fin. Le chien ivre n’a pas été malade du tout depuis un an, a ajouté la tentatrice endormie.

Cette année, il a découvert que même l’eau glacée pouvait être la plus appropriée pour les techniques de nage en brasse et en dos crawlé.

Parce que quand je nageais le dos et le dos, je me suis immédiatement perdu sur la piste latérale. L’infirmière a dit qu’il était toujours visible même en courant, et les deux ont convenu de la décision. Au moins, nager, c’est amusant, rigole le médaillé mondial en double.

J’ai mon emploi du temps le plus chargé le samedi matin. C’est beaucoup d’eau glacée, car il a commencé quatre fois. Après la séduction, les séducteurs ont la possibilité de se baigner dans la piscine et le sauna.

Hana Krtk, enseignante d’une académie de commerce, l’a emmené chez un écolier, qui allait régulièrement nager en hiver avec ses enfants au Polar Bear Club.