Les musées de Rio proposent des visites gratuites ; Consulter l’horaire | Rio de Janeiro

Plusieurs musées de Rio proposent des visites gratuites et pré-réservées. L’un des plus recherchés de la ville, Musée du futur , à Praça Mauá, dans la zone portuaire, a suspendu mardi les excursions gratuites attirant touristes et résidents pendant la pandémie, mais continue accepter un groupe de personnes en situation de vulnérabilité sociale.

C’est le cas du Centre Social de Travail Communautaire, qui promeut l’éducation, les arts et les sports pour les filles de Guaratiba, dans la zone Ouest.

«Je l’ai vu sur Internet et j’ai envoyé une lettre, j’ai appelé, et c’était prévu pour la date d’aujourd’hui. Nous allons venir avec plus d’élèves, mais à cause du problème de grippe, nous venons avec un nombre réduit. Ce que nous voulons, c’est que ces filles puissent se transformer à travers cette activité pour être plus responsabilisées », explique la créatrice du centre social, Adélia Martins.

De nombreux autres groupes viennent également au musée, qui accepte jusqu’à deux projets par jour.

« L’institution nous a envoyé une lettre prouvant cette situation via un formulaire sur le site du musée. Nous donnons donc accès gratuitement à ce musée afin que cette visite puisse avoir lieu dans ce musée », a expliqué la coordinatrice de l’éducation du musée, Camila Oliveira.

« Je pense que c’est une très bonne chose, car beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre. Donc ils ne peuvent aller nulle part ailleurs, ils ne savent pas. Et maintenant, c’est un moment très heureux, car beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu’est un musée, le font », a déclaré l’étudiante Raphaela Coelho.

Au Musée de Demain, solidarité et connaissance vont de pair, permettant à des personnes qui n’ont jamais été dans l’espace de visiter.

« Sans aucun doute, très enrichissant et excitant », a déclaré l’étudiante Irys Coelho.

« Je n’aurais jamais imaginé que je serais ici au Musée de Demain, à apprendre de nouvelles choses de notre instructeur qui nous a beaucoup expliqué (sic). Et encore plus avec mes amis de projet. C’est donc une expérience unique.

Les filles de ce projet connaissent les principales expositions du musée, qui se divisent en 5 sections : Cosmos, Terre, Anthropocène, Demain et Nous. L’objectif est de faire réfléchir les visiteurs sur l’impact de l’homme sur l’environnement.

« Ce que nous faisons aujourd’hui affecte notre avenir et est principalement négatif. Et nous manquons de temps pour le changer », déclare l’étudiante Maria Luísa Oliveira.

« Ici, je pense qu’il s’agit de demain et d’aujourd’hui, car tout est possible, si vous voulez », a déclaré l’étudiante Elizabeth Pedroza.

« Je crois que puisqu’elles savent avoir le droit d’avoir une culture, ont droit à une éducation, ont droit à la santé, elles peuvent désormais autonomiser d’autres filles pour qu’elles aussi puissent venir ici pour apprendre et savoir », a déclaré Adelia Martins.

« Chaque fois que vous avez la chance de venir dans un musée, venez, parce que c’est amusant, beau de savoir des choses que vous ne connaissez pas, des histoires différentes, de voir des choses différentes », a déclaré Irys.

L’exposition ‘A Tension’, de l’artiste argentin Leandro Erlich, ouvre la saison 2022 du CCBB-RJ .

Comment visiter le Musée de Demain

visiter Musée du futur Il est nécessaire d’acheter des billets à l’avance sur internet, il y a donc un plus grand contrôle des personnes dans le temps.

Il est gratuit pour les élèves et les enseignants des écoles publiques, les personnes âgées de plus de 60 ans et les familles recevant Auxílio Brasil. Dans ce cas, apportez simplement la documentation qui prouve les avantages.

Ils peuvent payer la moitié (15 R$), les enfants et les jeunes jusqu’à 21 ans, les étudiants, les personnes handicapées, les enseignants et les résidents ou les cariocas avec une preuve de résidence d’au moins trois mois avec des documents d’identité.

Autres musées qui proposent des visites gratuites

Au Campo dos Afonsos se trouve Musée de l’aérospatiale. Programme d’une journée, car le domaine est très large. Il est ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 16 h, et le stationnement est également gratuit.

Là, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur le tristement célèbre escadron de fumée, les armes utilisées dans les combats aériens et la présence de femmes en vol, parmi de nombreux autres objets étranges.

Elle possède également plusieurs avions de l’armée de l’air brésilienne, avec des panneaux et des modèles.

Un autre conseil gratuit est Musée national d’histoire. En raison de la pandémie, il ne fonctionne que du jeudi au samedi, de 10h à 16h.

C’est l’un des musées les plus importants du pays, avec plus de 250 000 collections.

Le musée fête ses 100 ans et propose des expositions temporaires pour commémorer la date, rendant hommage à Ziraldo, l’un des plus grands caricaturistes du pays.

A l’Aterro do Flamengo, il y a Musée d’Art Moderne de Rio (MAAM). Et là, l’entrée a un projet de contribution suggéré, qui fonctionne comme suit : le billet coûte 20 R$ pour l’ensemble du billet, mais vous pouvez faire une contribution volontaire d’un montant plus petit, à partir de 5 R$.

Jusqu’à ce dimanche (9) les visiteurs peuvent voir l’exposition « La mémoire est une découverte ». Mais il existe d’autres espaces, comme les compositions d’exposition pour l’ère rebelle, conçues pour aujourd’hui.

Il y a des œuvres de plus de quinze artistes représentant les traditions indigènes, afro-brésiliennes et populaires.

Et pour conclure la visite, une autre exposition est « A América », de l’artiste de Goiás, Sallisa Rosa, avec des œuvres utilisant différentes techniques, telles que la peinture avec des solutions de terre et le dessin à l’encre sur papier et tissu.

Le MAM est ouvert les jeudis et vendredis de 13h à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 18h.

Au Maison française brésilienne l’entrée est également gratuite. L’exposition « L’un au-dessus de l’autre, l’histoire comme corps collectif », de la plasticienne Thelma Inneco, est présentée. Le lieu est ouvert du mercredi au dimanche, de 12h00 à 20h00.

Vous devriez également visiter le bâtiment qui a des lucarnes en verre restaurées dans leur conception d’origine.

Et il y a plusieurs musées Secrétaire à la Culture. Il y en a dix-huit en tout, mais en raison de la pandémie, seuls quatre fonctionnent. L’entrée est également gratuite.

La liste comprend Musée d’histoire de la ville, récemment rénové, dans un hôtel particulier de 1820. L’histoire de la ville est là.

je Musée du Jardin des Ruines, à Santa Teresa, est ouvert du jeudi au dimanche, de 9h à 16h. L’exposition présentée est « Maternité, dépassement et liberté ».

CETTE Hélio Oiticica Centre Ville, situé en centre-ville, possède une collection d’œuvres inédites de l’artiste.

Et plus récemment, le Musée de l’histoire et de la culture afro-brésiliennes, ouvert en novembre de l’année dernière, dans la zone portuaire, possède une collection de plus de 1 500 pièces.