Les municipalités cubaines et françaises travaillent ensemble pour briser le blocus américain

La visite jeudi d’une mission de l’Association cubaine de coopération franco-française (CubaCoop) a mis en évidence des progrès possibles dans des domaines tels que la souveraineté alimentaire, le sport et l’atténuation du changement climatique, malgré les obstacles croissants au siège économique de Washington.

Le président de CubaCoop, Víctor Fernández, a déclaré en exclusivité à Prensa Latina que le but de la visite était d’évaluer l’avancement des programmes en cours et d’explorer les opportunités commerciales pour les municipalités et les entrepreneurs français.

Il a ajouté qu’il existait plusieurs accords de coopération décentralisée entre les régions cubaine et française avec des résultats encourageants dans divers secteurs de La Havane, Matanzas, Cienfuegos, Santiago de Cuba.

Fernandez a indiqué que ces derniers jours, ils ont tenu des réunions avec les autorités gouvernementales cubaines, les producteurs et les entreprises d’importation pour le développement des affaires liées à la souveraineté alimentaire cubaine, et ont convenu de continuer à examiner la possibilité de conclure des accords commerciaux d’intérêt mutuel, a-t-il expliqué.

Il a estimé que 24 municipalités de pays européens avaient donné leur accord pour accueillir des athlètes cubains membres de la délégation de l’île aux Jeux olympiques de Paris en 2024, ainsi que des équipes organisant des bases d’entraînement et de préparation ou participant à des épreuves de qualification.

CubaCoop a été fondée en 1995 pour dénoncer le blocus et promouvoir la coopération économique et culturelle, en tenant compte qu’il existe des liens historiques entre les deux pays que beaucoup de Français ignorent et qui impliquent une conversation permanente sur les réalités de Cuba, soit dans l’action, soit dans les systèmes d’information que nous collectons qui ont été créés dans l’association.

Cette série de mesures coercitives s’étendant sur plus de six décennies a posé de nombreux obstacles au travail de CubaCoop à Cuba, fondamentalement dans la finance, comme le refus de deux banques françaises d’envoyer des fonds à Cuba par crainte de sanctions.

Fernández a déclaré que lorsqu’ils ont soumissionné pour l’achat d’équipements, dans la plupart des cas, les entreprises françaises à participation nord-américaine ont refusé de les vendre si la destination était Cuba, de peur de perdre leurs licences, les obligeant à rechercher des alternatives. dans un endroit plus éloigné. .

Les blocages sont une réalité même pour nous, nous devons donc faire attention à la façon dont nous exécutons certaines choses car ils peuvent même bloquer notre accès aux fonds comme ils l’ont déjà fait, a-t-il ajouté.

CubaCoop compte 15 comités et plus de 500 membres à travers la France et a l’un de ses plans pour cette année de convoquer un forum d’association de coopération européenne avec Cuba pour former des alliances qui soutiennent la mise en œuvre de projets dans des secteurs clés pour l’économie cubaine.

Depuis mars, des délégués d’associations de solidarité française ont visité des entités et institutions cubaines pour renforcer les accords de coopération, notamment le Bureau de l’historien de La Havane, la Maison Victor Hugo et l’agence de presse latino-américaine Prensa Latina.

L’un des résultats les plus significatifs sera le prix qu’ils offriront à Eusebio Leal lors de la semaine de l’Amérique latine de l’UNESCO, en mai, qui comprend un panel d’intellectuels cubains exceptionnels et une exposition de photographies.

oda / jfs