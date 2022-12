Les montagnes ont finalement causé sa mort : la championne de ski Millozová (†26) est décédée dans les Alpes

La championne de France Adèle Milloz est passionnée de ski alpinisme, dans lequel elle réussit également très bien. Il y a remporté deux titres et a décidé il y a quelque temps qu’il voulait relever un nouveau défi et devenir guide de montagne. À l’époque, il ne s’était pas attendu à ce que cette décision lui coûte un jour la vie. Il y a quelques jours, il est mort dans des circonstances tragiques dans les Alpes…

Selon les informations de Sky News, l’un des voyages s’est avéré fatal pour la jeune Française. Le vendredi soir, accompagnée d’autres femmes, elle gravit les montagnes de l’Aiguille du Peigne.

Mais tous les deux sont tombés en essayant de grimper. Leur effondrement a été vu par d’autres alpinistes qui ont immédiatement appelé à l’aide, mais la vie de la femme n’a pas pu être sauvée. Selon des témoins, les femmes étaient attachées avec des cordes.

Toute la tragédie fait maintenant l’objet d’une enquête et la cause de la chute est en cours de détermination. Apparemment, la possibilité d’un effondrement rocheux a été écartée.

Les autorités françaises affirment que l’itinéraire emprunté par les femmes n’était pas difficile, mais la récente sécheresse a rendu la randonnée dans les Alpes un peu moins sûre.

Mais Adele est une grimpeuse expérimentée qui se sent comme chez elle dans les Alpes. De plus, il avait auparavant du succès dans le ski alpinisme, qui consistait d’abord à gravir une colline, puis à la descendre. En 2017, il est devenu champion du monde dans ce sport, et un an plus tard, il est devenu champion d’Europe. Mais il décide alors de clore ce chapitre et de se consacrer à une carrière de guide de haute montagne.

La mort a trouvé le champion de France dans les Alpes