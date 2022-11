Les milliardaires produisent des millions de fois plus de gaz à effet de serre que la personne moyenne

Londres – Les milliardaires émettent un million de fois plus de gaz à effet de serre que les personnes aux revenus moyens. Cela découle d’un rapport publié aujourd’hui par l’organisation britannique Oxfam basé sur une analyse détaillée des investissements des 125 milliardaires les plus riches du monde.

Une étude d’Oxfam a révélé que les investissements des personnes les plus riches représentent jusqu’à 70 % de leurs émissions. Ces investissements milliardaires produisent en moyenne trois millions de tonnes de dioxyde de carbone par personne et par an, un million de fois plus que la moyenne de 2,76 tonnes de dioxyde de carbone pour 90 % de la population générale.

Nafkote Dabi, qui dirige le département du changement climatique d’Oxfam, affirme que les émissions dues au mode de vie des milliardaires – leurs jets et yachts privés – sont à elles seules des milliers de fois supérieures aux émissions d’une personne moyenne. Cependant, si nous regardons les émissions de leur investissement, leur production de carbone est plus d’un million de fois supérieure.

Ces quelques milliardaires ont ensemble des « émissions d’investissement » équivalentes à l’empreinte carbone de pays entiers comme la France, l’Egypte ou l’Argentine.

« La responsabilité énorme et croissante des riches pour les émissions globales est rarement discutée ou prise en compte dans l’élaboration des politiques climatiques. Cela doit changer. Les investisseurs milliardaires au sommet de cette pyramide des entreprises portent une énorme responsabilité dans l’effondrement du climat. Ils ont négligé responsabilité depuis bien trop longtemps. » Dabi a dit.

L’étude a également révélé que les milliardaires investissaient en moyenne 14% dans des industries polluantes telles que l’énergie et la production de matériaux tels que le ciment. Seul un milliardaire de l’échantillon investit dans une entreprise d’énergie renouvelable.

« Nous avons besoin de la COP27 pour exposer et changer le rôle que jouent les grandes entreprises et leurs riches investisseurs en profitant de la pollution qui cause la crise climatique mondiale », a ajouté Dabi.